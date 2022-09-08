Риторика "шольців і макронів" щодо війни в Україні значно змінилася: Фейгін пояснив, що це означає

Російський правозахисник Марк Фейгін переконаний, що США та колективний Захід і надалі допомагатимуть Україні, адже тепер вони вже не можуть "відкотитися назад".

За словами Фейгіна, Заходу немає куди відступати, адже домовлятися з Москвою вже неможливо.

Таку думку російський правозахисник висловив у інтерв'ю Дмитрові Гордону.

"Нині вже неможливо відмотати назад. Тому що ти не можеш постачати озброєння, а потім сказати: "А щось ми передумали. Давайте ми не постачатимемо вам озброєння". А куди ти відкотиш? У тебе яка є можливість відійти? У який бік? У домовленість із Москвою – про що? Якщо Москва поводиться так, як вона поводиться... Тому я думаю, що Заходу вже відступати нема куди", – сказав Фейгін.

Він зауважив, що риторика представників США та країн Заходу щодо російсько-українських відносин змінилася з "примирливої", як це було на початку повномасштабної війни, на "ескалувальну".

"І зауважте: риторика Західної Європи - шольців, макронів, - яка традиційно була обережнішою, вона ж теж стала досить ескалувальною... Це риторика війни, а ніяк не спроби урятувати обличчя Путіну, план [прем'єр-міністра Італії Маріо] Драґі, ще щось. Ми цього вже місяць-другий-третій не бачимо і не чуємо", – сказав Фейгін.

Правозахисник пояснив, що США і країни Європи "поставили всю репутацію" на перемогу України у війні з Росією і тепер "програти вже не можна".

"Програти вже не можна. Тому що ціна такої поразки буде ще вищою. "Ну, що ж ми стільки витратили, стільки підтримували, стільки ввалили озброєння, поставили всю репутацію на цю війну – і що ж, програти її тепер?". Це ж незмірно більшу ціну заплатять, і це не можна буде відіграти нічим", – заявив Фейгін.

За словами експерта, сьогодні Захід "рефлексує", однак "потрібно стимулювати адміністрацію Джо Байдена" активніше давати Україні необхідну для перемоги зброю.

"Ось із цим проблема залишається. Стосовно іншого я проблем уже майже не бачу", – сказав Фейгін

Нагадаємо, правозахисник та блогер Марк Фейгін також розповів, що у президента Росії Володимира Путіна можуть бути оперативні двійники, але вони навряд чи виходять на публіку.

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