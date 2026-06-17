Рютте анонсував участь Зеленського у саміті НАТО, але є нюанс

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте анонсував участь президента України Володимира Зеленського у саміті Альянсу, який відбудеться 7 — 8 липня в Анкарі. Рютте очікує, що програма участі українського лідера буде схожа на минулорічну в Гаазі.

Про це Рютте заявив під час виступу перед початком зустрічі міністрів оборони Альянсу 17 червня.

Генсекретар Альянсу нагадав, що лише два тижні тому в Києві відбулося засідання Ради НАТО — Україна на рівні послів. За його словами, цей візит став важливим і символічним, адже Зеленський особисто був присутній та відповів на всі запитання, які порушували дипломати.

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«Це був зворушливий досвід — провести цю зустріч у президентському палаці в Києві», — зазначив Рютте.

Також він повідомив, що під час майбутнього саміту НАТО для президента України готують насичену програму зустрічей. Водночас участь Зеленського в саміті очікується в обмеженому форматі.

«Ми припускаємо, що для президента України під час саміту НАТО буде передбачена програма, схожа на ту, яку ми мали минулого року. Багато зустрічей, але без окремого засідання за столом із усіма 32 лідерами, тому що у нас буде одна сесія за участю всіх 32, яка проходитиме саме на рівні цих 32 країн», — розповів Рютте.

Окремо він підкреслив важливість подальшої підтримки України для збереження її позицій на фронті. Генсек Альянсу наголосив, що союзники вже передали Києву «артилерію, боєприпаси та допомогу на мільярди».

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Зауважимо, 2025 року формат офіційної участі Зеленського у саміті НАТО зазнав змін у порівнянні з попередніми роками. Зокрема, тоді не відбулося повноцінного засідання Ради Україна — НАТО на рівні глав держав за спільним столом. Крім того, українська сторона не брала участі в частині ключових дискусій щодо стратегічного майбутнього Альянсу через позицію США та низки інших країн.

Саміт НАТО-2026 в Анкарі — чого очікувати

Нагадаємо, у травні Рютте підтвердив, що запросив Зеленського на липневий саміт НАТО в Анкарі. Тоді генсек Альянсу також високо оцінив дії українських сил на фронті, зазначивши, що ситуація стабілізується, Україна поступово повертає території, а позиції Росії слабшають.

За даними Politico, на саміті країни НАТО можуть оголосити про новий пакет допомоги Україні на 70 млрд євро. За пропозицією Німеччини, сума складатиметься з 30 млрд євро кредиту ЄС та 40 млрд євро двосторонніх зобов’язань союзників. Механізм має забезпечити прозорість та справедливий розподіл витрат. Київ наполягає, що кошти мають бути спрямовані на пріоритетні потреби фронту: ППО, дрони, ракети та далекобійні боєприпаси.

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