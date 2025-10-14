Рютте дав дивне пояснення, чому НАТО не збиває російські літаки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на сьогодні росіяни не становлять загрози для Альянсу, тож їхню авіацію обережно виводять з повітряного простору.

Про це свідчить уривок з виступу Рютте, який поширило видання Clash Report.

Генсек НАТО висловився про вторгнення Росії до повітряного простору країн Альянсу.

Реклама

«Допоки вони не становлять загрози, ми будемо обережно виводити їх з нашого повітряного простору», — сказав Рютте.

Він назвав це пропорційною відповіддю і сказав, що країни НАТО набагато сильніші за росіян.

«Якби ми були слабкими, можливо, ми б негайно їх збили, але, оскільки ми є сильнішими, наша реакція пропорційна», — висловився генсек Альянсу.

Нагадаємо, наприкінці вересня Рютте публічно підтримав позицію президента США Дональда Трампа щодо права країн-членів НАТО збивати російські дрони та літаки, якщо вони порушують повітряний простір. Очільник Альянсу наголосив, що такі рішучі дії можливі лише за умови, «якщо так необхідно».

Реклама

До слова, в кінці вересня та на початку жовтня винищувачі НАТО тричі за тиждень піднімалися в повітря над Балтикою для перехоплення російських літаків, які порушували правила польотів. Йдеться про супровід двох транспортних літаків АН-12 та одного АН-72. Особливе занепокоєння викликали винищувачі СУ-30 та МІГ-31, які супроводжували АН-72 і летіли без транспондерів та планів польоту. Також було перехоплено один Су-35 та ідентифіковано Су-24.