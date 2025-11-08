- Дата публікації
Рютте дав ядерне попередження Путіну: що відомо
Рютте знову попередив російського “фюрера” Путіна.
У майбутньому НАТО має активніше підкреслював власні ядерні можливості для стримування суперників. Зокрема, Російської Федерації.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтервʼю Welt am Sonntag.
З його слів, країнам-членам Альянсу важливо більше говорити з громадськістю про ядерне стримування, "щоб вони розуміли, як це сприяє нашій загальній безпеці".
"Коли Росія використовує небезпечну і безкомпромісну ядерну риторику, наші народи повинні знати, що немає причин для паніки, оскільки НАТО має потужний фактор ядерного стримування для збереження миру", - наголосив генсек.
З його слів, ядерне стримування НАТО - "найвища гарантія нашої безпеки". Саме тому воно, наголосив Рютте, повинно залишатись надійним, безпечним і ефективним.
"Путін повинен знати, що ядерну війну ніколи не можна виграти і ніколи не можна вести", – додав Марк Рютте.
Нагадаємо, раніше Рютте розкрив плани Кремля після України. З його слів, загроза з боку путінської Росії не закінчиться. Москва готується разом з іншими супротивниками - Китаєм, Іраном і Північною Кореєю до «довгострокового протистояння».
Генсек також наголосив: якщо РФ атакуватиме одну з країн-членів НАТО, то відповідь Альянсу буде “руйнівною”. Водночас Рютте наголосив на необхідності більше інвестувати в оборону, “щоб переконатися, що ми залишаємося такими ж сильними”.