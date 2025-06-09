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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1073
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2 хв

НАТО може оминути тему членства України в рішеннях саміту — що за цим стоїть

Коротка підсумкова декларація саміту необов’язково знову згадуватиме про членство України в Альянсі.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте / © Getty Images

Україна продовжує свій незворотний курс до членства в НАТО, навіть якщо ця перспектива не буде згадана в підсумковому комюніке саміту.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте на заході Chatham House.

За його словами, цьогорічне комюніке саміту в Гаазі буде значно коротшим за документ, ухвалений торік у Вашингтоні. Проте це не означає перегляду зобов’язань перед Україною. “Ви не повинні завжди повторювати кожне речення. Все залишається чинним: і стратегічна концепція, і вашингтонське комюніке”, — наголосив Рютте.

Він зазначив, що так званий “незворотний шлях” України до НАТО збережеться незалежно від того, чи буде він дослівно зафіксований у новій декларації.

“Я припускаю, що на моїй пресконференції після саміту я повторю це речення. Ми будуємо міст до членства — через командування у Вісбадені, структуру в Польщі, команду НАТО в Києві. Все це частини процесу”, — сказав він.

Також Рютте нагадав, що США — не єдиний скептичний голос щодо українського вступу до НАТО. Угорщина, Словаччина та інші союзники також не завжди підтримували цю ідею. Водночас узгоджене формулювання про майбутнє членство України залишається чинним, і жоден із союзників не заявляв про його перегляд.

Генсек НАТО підсумував, що головний фокус саміту в Гаазі буде не на формулюваннях щодо України, а на збільшенні витрат і розширенні оборонного виробництва, яке необхідне всім країнам Альянсу на тлі зростання загроз.

Крім того, Марк Рютте заявив, що Росія стрімко нарощує військову потужність і може бути готовою до застосування сили проти НАТО вже за п’ять років.

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