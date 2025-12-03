ТСН у соціальних мережах

Рютте назвав головну умову НАТО в мирних переговорах для України

Марк Рютте висловився про роль Трампа в мирній угоді та необхідність гарантій безпеки.

Руслана Сивак
Марк Рютте

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте високо оцінив роль президента США Дональда Трампа у просуванні мирних переговорів щодо України. Він назвав американського очільника єдиною людиною, яка змогла зрушити це питання з мертвої точки.

Про це Марк Рютте заявив під час пресконференції за підсумками Ради Україна–НАТО 3 грудня.

«Єдина людина у світі, яка змогла зрушити з мертвої точки питання миру в Україні — це був президент Трамп. І ми досі працюємо, його команда працює для того, щоб сформувати правильні погодження, які становитимуть майбутню мирну угоду», — сказав Рютте.

Генсек Альянсу наголосив на важливості ролі США в переговорному процесі. Він зазначив, що хоча досягти миру дуже важко, «треба висувати пропозиції, треба зустрічатися». Він згадав про зустрічі, які відбулися в Женеві, Маямі, а також у Москві, назвавши це «покроковим періодом». Рютте підкреслив позицію НАТО.

«Я не хотів би, знаєте, ставити палки в колеса цього процесу. Але я можу коментувати, власне, після зрушення кожного кроку перемовин. Тобто ми залишаємося тісно скоординованими з Білим домом, зі США. І тому ми хочемо допомагати американській стороні рухатися», — зазначив Марк Рютте.

Також він пояснив, що залишається головним пріоритетом для НАТО в мирних переговорах.

«Важливо, так, Україна знає, що ми маємо всі необхідні безпекові гарантії, через які Росія не наважиться після миру напасти на Україну ще раз. Це найважливіше для нас», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що ключ до успіху на мирних переговорах — посилення позицій Києва через безперервну військову допомогу та жорсткі санкції проти агресора.​

Раніше повідомлялося, що Рютте підтвердив намір Альянсу продовжувати зміцнення співпраці з Києвом. Також він пояснив, яку зброю Україна отримає першочергово.

