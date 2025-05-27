Рютте назвав країни, які "працюють разом" з Росією у війні проти України

Марк Рютте. / © Associated Press

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Разом з агресоркою Росією у війні проти України співпрацюють Китай, Північна Корея та Іран. Відбувається це в обмін на російську допомогу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО в місті Дейтон, повідомляє La Repubblica.

За словами Рютте, ключовим посередником війни РФ проти України є Китай, який постачає “товари подвійного використання та допомагає їй обходити санкції". Втім, генсек НАТО не повідомив, що отримує Пекін від Москви в обмін на допомогу.

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Натомість КНДР та Іран зміцнюють таким чином свій військовий потенціал і посилюють агресію проти сусідів, наголошує Рютте. Північна Корея в обмін на підтримку "отримує багато російських технологій", а Іран на отримані від Кремля гроші "сіє безлад на Близькому Сході".

"Ці чотири країни працюють разом, ми не повинні бути наївними", - наголосив Марк Рютте.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal писало про те, що Кім Чен Ин допомагає Росії не лише зброєю і солдатами. В РФ спостерігається брак робочої сили через падіння народжуваності та відправлення людей на війну. Саме тому до країни їдуть трудові мігранти із Північної Кореї. Більшість з них працюють на Далекому Сході.

Тим часом парламент Ірану 21 травня схвалив 20-річний пакт про стратегічне партнерство з Росією. Угода передбачає зміцнення двосторонніх зв’язків, зокрема тіснішу співпрацю в галузі оборони.

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Зауважимо, днями українська розвідка повідомила, що Китай постачає Росії для війни в Україні спецхімію, порох і верстати. Ці компоненти постачають саме на підприємства військового призначення РФ. Йдеться про 20 заводів.

Дата публікації 08:24, 26.05.25 Кількість переглядів 50 У Росії дрони атакували Єлабугу і хімзавод у Кінемаші