ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
3656
Час на прочитання
2 хв

Рютте назвав країни, які "працюють разом" з Росією у війні проти України

За словами генсека, Китай є ключовим посередником війни Росії проти України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Марк Рютте.

Марк Рютте. / © Associated Press

Разом з агресоркою Росією у війні проти України співпрацюють Китай, Північна Корея та Іран. Відбувається це в обмін на російську допомогу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на сесії Парламентської асамблеї НАТО в місті Дейтон, повідомляє La Repubblica.

За словами Рютте, ключовим посередником війни РФ проти України є Китай, який постачає “товари подвійного використання та допомагає їй обходити санкції". Втім, генсек НАТО не повідомив, що отримує Пекін від Москви в обмін на допомогу.

Натомість КНДР та Іран зміцнюють таким чином свій військовий потенціал і посилюють агресію проти сусідів, наголошує Рютте. Північна Корея в обмін на підтримку "отримує багато російських технологій", а Іран на отримані від Кремля гроші "сіє безлад на Близькому Сході".

"Ці чотири країни працюють разом, ми не повинні бути наївними", - наголосив Марк Рютте.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal писало про те, що Кім Чен Ин допомагає Росії не лише зброєю і солдатами. В РФ спостерігається брак робочої сили через падіння народжуваності та відправлення людей на війну. Саме тому до країни їдуть трудові мігранти із Північної Кореї. Більшість з них працюють на Далекому Сході.

Тим часом парламент Ірану 21 травня схвалив 20-річний пакт про стратегічне партнерство з Росією. Угода передбачає зміцнення двосторонніх зв’язків, зокрема тіснішу співпрацю в галузі оборони.

Зауважимо, днями українська розвідка повідомила, що Китай постачає Росії для війни в Україні спецхімію, порох і верстати. Ці компоненти постачають саме на підприємства військового призначення РФ. Йдеться про 20 заводів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie