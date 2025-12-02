Рютте озвучив єдину умову, за якої НАТО братиме участь у мирних переговорах щодо України

Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Організація північноатлантичного договору готова стати стороною переговорів щодо мирного плану для України.

Марк Рютте зробив цю заяву у Брюсселі на пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, передає кореспондент ”Інтерфакс-Україна”.

Це станеться у тому разі, якщо елемент, який стосується безпосередньо Альянсу, буде частиною угоди, яка зараз обговорюється між США, РФ та Україною.

Реклама

“Очевидно, коли йдеться про елементи НАТО в угоді про припинення війни проти України, це розглядатиметься окремо і це, очевидно, включатиме НАТО”, — пояснив генсек Альянсу, відповідаючи на запитання “Інтерфаксу-Україна”.

Він високо оцінив роль Сполучених Штатів у просуванні мирних ініціатив.

Рютте “вважає дуже добрим, що США висувають пропозиції”, наголошуючи, що “потрібно з чогось починати” і “потрібно мати пропозиції на столі”.

Він підтвердив, що НАТО уважно стежить за дипломатичним процесом: “Як ви знаєте, як у Женеві, так і два дні тому в Маямі відбувалися переговори з українською стороною. Сьогодні відбулися переговори з російською стороною, тому ми уважно стежимо за цим”.

Реклама

Крім того Рютте відповів, чи обговорюють на переговорах питання членства України в НАТО.