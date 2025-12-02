- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 469
- Час на прочитання
- 1 хв
Рютте озвучив єдину умову, за якої НАТО братиме участь у мирних переговорах щодо України
Альянс стане стороною мирних переговорів між США, РФ та Україною, якщо до угоди буде включено елемент, що стосується НАТО.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Організація північноатлантичного договору готова стати стороною переговорів щодо мирного плану для України.
Марк Рютте зробив цю заяву у Брюсселі на пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, передає кореспондент ”Інтерфакс-Україна”.
Це станеться у тому разі, якщо елемент, який стосується безпосередньо Альянсу, буде частиною угоди, яка зараз обговорюється між США, РФ та Україною.
“Очевидно, коли йдеться про елементи НАТО в угоді про припинення війни проти України, це розглядатиметься окремо і це, очевидно, включатиме НАТО”, — пояснив генсек Альянсу, відповідаючи на запитання “Інтерфаксу-Україна”.
Він високо оцінив роль Сполучених Штатів у просуванні мирних ініціатив.
Рютте “вважає дуже добрим, що США висувають пропозиції”, наголошуючи, що “потрібно з чогось починати” і “потрібно мати пропозиції на столі”.
Він підтвердив, що НАТО уважно стежить за дипломатичним процесом: “Як ви знаєте, як у Женеві, так і два дні тому в Маямі відбувалися переговори з українською стороною. Сьогодні відбулися переговори з російською стороною, тому ми уважно стежимо за цим”.
Крім того Рютте відповів, чи обговорюють на переговорах питання членства України в НАТО.