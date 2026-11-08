Рютте планує гучну пиятику із Зеленським після війни: де генсек НАТО хоче відсвяткувати

Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що після завершення російсько-української війни збирається відсвяткувати цю подію разом із президентом України Володимиром Зеленським пиятикою у швейцарських Альпах. За словами очільника Альянсу, вони вже домовилися про такий план.

Про це Рютте розповів в ефірі нідерландського ток-шоу Pauw & De Wit.

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Під час розмови ведучий згадав документальний фільм про колишнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, у якому йшлося про його домовленість із Зеленським вирушити на риболовлю після завершення війни.

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У зв’язку з цим модератор поцікавився, чи має Рютте власні плани щодо святкування разом з українським президентом.

«Так, ми нап’ємося на швейцарських Альпах. Ми сидітимемо на швейцарській горі й добряче нап’ємося», — заявив генсек НАТО.

На уточнювальне запитання ведучого, чи справді вони вже домовилися про таку зустріч, Рютте відповів ствердно.

Під час того ж ефіру очільник Альянсу висловив «величезне захоплення» Володимиром Зеленським. Він також зазначив, що регулярно спілкується з українським президентом — їхні розмови відбуваються щотижня.

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що у повномасштабній війні РФ проти України не буде переможця. На його думку, все може завершитися мирною угодою.

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