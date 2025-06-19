Рютте почав масові скорочення в НАТО: до чого тут Трамп

Марк Рютте і Дональд Трамп / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розпочав масштабну реорганізацію Альянсу: очікується скорочення посад і ліквідація двох ключових підрозділів. Реформування набирає обертів на тлі слабкої підтримки НАТО з боку президента США Дональда Трампа та наближення важливого саміту в Гаазі.

Про це пише Politico.

За інформацією видання, у планах Рютте — ліквідувати два відділи штаб-квартири НАТО у Брюсселі та скоротити десятки посад. Про це розповіли троє чинних посадовців Альянсу та один колишній високопосадовець.

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«Він буквально „DOGEїзує“ НАТО», — сказав один із чиновників блоку, порівнявши ситуацію з радикальним скорочення державного апарату США, яке влаштував бізнесмен Ілон Маск.

Реорганізація Альянсу відбувається на тлі побоювань того, що скептично налаштований до НАТО Трамп може одного дня вивести США з блоку, а також напередодні ключового саміту в Гаазі, який відвідає американський лідер.

Зміни в НАТО в розпал глобальних криз

Реформи у НАТО відбуваються у контексті складної геополітичної ситуації: війни в Україні та на Близькому Сході, неодноразові заяви адміністрації Трампа про можливий відхід США на другий план у питанні безпеки Європи.

Рютте одразу після заміни Єнса Столтенберга на посаді генсека НАТО заявив про необхідність змін.

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«Моє завдання — забезпечити адаптацію НАТО до складнішого світу», — сказав Рютте під час вступної промови.

Він провів уже дві внутрішні зустрічі з персоналом, де оголосив про хвилю змін: зменшення від восьми до шести кількості міжнародних підрозділів штаб-квартири НАТО.

Які відділи у НАТО ліквідують?

Під скорочення потрапляють:

відділ публічної дипломатії (відповідає за роботу з пресою та комунікацією),

відділ виконавчого управління (кадрова політика та управління персоналом).

Функції цих відділів розподілять між іншими підрозділами. Будуть ліквідовані посади помічників генсека Альянсу, які очолюють відділи.

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Повідомляється, що очільниця відділу публічної дипломатії НАТО Марі-Доха Безансено залишила свою посаду ще в березні, і заміну їй досі не призначили. У межах реформи своє місце втратить і керівник виконавчого управління Альянсу Карло Боргіні.

Загальна кількість скорочень сягне десятків позицій, однак, за словами джерела, ці зміни не є масштабними — одночасно передбачено й нові призначення.

У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі працює близько 4000 осіб, з яких приблизно 1500 — це міжнародний персонал. Значну частину з них становлять тимчасові співробітники — здебільшого молоді фахівці, яких беруть на контракти строком у пів року.

Як розповіли двоє чинних посадовців Альянсу, наразі в НАТО відбувається перехід до зменшення кількості тимчасових кадрів та створення більшої кількості постійних робочих місць.

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«Важко досягти стабільності, коли постійно замінюють одного тимчасового працівника іншим», — зауважив ексвисокопосадовець НАТО.

Реформа зі змістом

Попри те, що реорганізація не супроводжується різкими скороченнями, як у разі з DOGE в США, де урядові агентства закривали без попередження, трансформація НАТО проходить планово та з урахуванням внутрішньої логіки.

«Їх реалізують ті, хто добре розуміє внутрішню структуру Альянсу», — наголосив інсайдер.

Хоча реформи не дають миттєвих бюджетних результатів, вони несуть важливий символічний сигнал. Йдеться про тривалу дискусію серед країн-членів щодо розподілу коштів між військовим та цивільним бюджетами НАТО.

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Рютте, якого в медіа називають «шепотієм Трампа» за здатність знаходити спільну мову з непередбачуваним президентом США, має ще 3,5 року, щоб переконати Вашингтон залишитися в Альянсі.

На думку доцента Вільного університету Брюсселя (VUB) та старшого дослідника Egmont Institute Олександра Маттелера, Рютте прагне довести союзникам, що може зробити НАТО ефективнішим та ощаднішим у використанні ресурсів.

«Рютте перебудовує структуру штаб-квартири, виходячи з пріоритетів — інвестувати в оборону та робити це максимально ефективно», — вважає Маттелер.

Що кажуть у самому НАТО?

Коментуючи перебудову, високопосадовець Альянсу зазначив: «Генсек Рютте прагне ефективної та дієвої роботи НАТО» і вже ініціював реорганізацію, «щоб оптимізувати роботу штаб-квартири». Він також підкреслив, що реформа узгоджена з країнами-членами та проводиться за участю персоналу.

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Нагадаємо, у лютому канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Трамп збирається переглянути зобов’язання США перед НАТО. За словами Мерца, ця можливість непокоїть європейських лідерів і може мати наслідки для Альянсу. Сам очільник Білого дому часто наголошував, що європейські члени блоку повинні витрачати більше відсоток свого ВВП на оборону в межах членства в НАТО.

У березні NBC News з посиланням на джерела інформувало, що Трамп обговорив із помічниками можливість вибіркової участі США в НАТО таким чином, щоб допомагати членам Альянсу, які витрачають на оборону певний відсоток свого ВВП.

Тож найбільші військові держави Євросоюзу розробляють плани щодо поступового перебирання на себе більшої відповідальності за оборону континенту замість США. Вони намагаються підготуватись до можливого виходу Штатів з НАТО.

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