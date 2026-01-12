Рютте пояснив, чому Путін використовує "Орешнік" проти України

Марк Рютте / © Getty Images

Використання Росією новітніх ракет «Орешнік» є спробою Москви послабити рішучість союзників та примусити їх відмовитися від допомоги Україні.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, передає La Repubblica.

Генсек НАТО нагадав про нещодавню ескалацію з боку РФ, зокрема про застосування балістичного озброєння по українських містах.

«Жорстока агресивна війна Росії триває, і лише минулого тижня ми бачили використання ракети „Орешнік“ проти Львова, а також продовження атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Росія намагається відмовити нас від підтримки України, але ми не піддамося залякуванню», — констатував Марк Рютте.

Рютте підкреслив, що в умовах посиленого тиску на енергосистему та фронт під час зими, консолідація всіх членів Альянсу є критично важливою. За його словами, стабільність України безпосередньо впливає на безпеку всього євроатлантичного регіону.

«Оскільки Україна стикається з величезним тиском під час суворої зими, ваша підтримка та підтримка всіх союзників НАТО важливіша, ніж будь-коли. Безпека України — це наша безпека», — додав очільник Альянсу.

Що відомо про застосування РФ «Орешнік» проти України

9 січня близько опівночі вперше за війну Росія вдарила по Львівщині «Орешніком». Вона рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тис. км/год, яка є «надвисокою».

Президент України Володимир Зеленський акцентував: Росія показово завдала удару ракетою «Орешнік» саме по території Львівщини — біля кордонів Євросоюзу.

Також Міністерство закордонних справ Франції іронічно відповіло на чергові погрози заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва вдарити по Європі ракетою «Орешнік».