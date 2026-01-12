ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
2 хв

Рютте пояснив, чому Путін використовує "Орешнік" проти України

Росія використовує ракети «Орешнік», щоб залякати НАТО та зупинити підтримку України.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Марк Рютте

Марк Рютте / © Getty Images

Використання Росією новітніх ракет «Орешнік» є спробою Москви послабити рішучість союзників та примусити їх відмовитися від допомоги Україні.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, передає La Repubblica.

Генсек НАТО нагадав про нещодавню ескалацію з боку РФ, зокрема про застосування балістичного озброєння по українських містах.

«Жорстока агресивна війна Росії триває, і лише минулого тижня ми бачили використання ракети „Орешнік“ проти Львова, а також продовження атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Росія намагається відмовити нас від підтримки України, але ми не піддамося залякуванню», — констатував Марк Рютте.

Рютте підкреслив, що в умовах посиленого тиску на енергосистему та фронт під час зими, консолідація всіх членів Альянсу є критично важливою. За його словами, стабільність України безпосередньо впливає на безпеку всього євроатлантичного регіону.

«Оскільки Україна стикається з величезним тиском під час суворої зими, ваша підтримка та підтримка всіх союзників НАТО важливіша, ніж будь-коли. Безпека України — це наша безпека», — додав очільник Альянсу.

Що відомо про застосування РФ «Орешнік» проти України

9 січня близько опівночі вперше за війну Росія вдарила по Львівщині «Орешніком». Вона рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тис. км/год, яка є «надвисокою».

Президент України Володимир Зеленський акцентував: Росія показово завдала удару ракетою «Орешнік» саме по території Львівщини — біля кордонів Євросоюзу.

Також Міністерство закордонних справ Франції іронічно відповіло на чергові погрози заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва вдарити по Європі ракетою «Орешнік».

Дата публікації
Кількість переглядів
198
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie