Рютте попередив про нову небезпеку від Росії: подробиці

Марк Рютте. / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Російська Федерація «стає дедалі більш безрозсудною» у війні з Україною.

Про це він заявив на пресконференції 2 вересня, повідомляє The Guardian.

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«Все більше дронів і ракет проникають до нашого повітряного простору уздовж східного флангу, що створює підвищений ризик. Ми також фіксуємо зростання кількості небезпечних дій, спрямованих безпосередньо проти нашої території, — чи то підпали на заводах, що виробляють оборонне обладнання для України, чи то, власне, російська гібридна атака в Лейпцигу», — наголосив генсек.

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Рютте висловив солідарність НАТО з Німеччиною. З його слів, «небезпека, яку становить Росія, очевидна», а Альянс «працює цілодобово, щоб забезпечити безпеку наших людей».

«Якщо Росія вважає, що ці загрози розділять нас, або якщо вони думають, що нас це стримає від підтримки України, вони помиляються. Наша єдність непохитна», — додав Марк Рютте.

Нагадаємо, Німеччина вперше відкрито звинуватила Росію в атаці з дронами, яка сталася у серпні в районі аеропорту Лейпциг-Галле. Там де виявили три начинені вибухівкоюБпЛА. Один із них зафіксували поблизу українського літака «Антонов», який використовують для транспортування боєприпасів.

У Берліні заявили, що у Німеччині припинять роботу генконсульство РФ в Бонні та «Російський дім» у столиці ФРН. Окрім того, країна вимагає надання офіційних пояснень і суттєво посилює контроль за в’їздом громадян Росії.

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