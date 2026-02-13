- Дата публікації
Рютте порівняв армію РФ із садовим равликом: заява генсека
Генсек наголосив на тому, що Кремль лякає «ведмедем», але насправді все не так.
Російська Федерація зазнає «вражаючих втрат», продовжуючи свою агресію в Україні. Водночас Москва всіляко намагається показувати свою могутність. Однак насправді це не така.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє The Guardian.
«Вони (РФ — Ред.) хочуть, щоб ми сприймали росіян як могутнього ведмедя. Однак можна стверджувати, що вони рухаються Україною зі швидкістю садового равлика. Тож не потрапляймо до пастки російської пропаганди», — висловився генсек.
З його слів, НАТО має продовжувати свою підтримку України та «робити більше для країни».
Коментуючи зустріч міністрів країн Альянсу в Брюсселі, він сказав, що за столом переговорів відчув «зміну в мисленні» лідерів.
«Ми роками, десятиліттями скаржилися на те, що в Європі ми недостатньо витрачаємо на оборону. Це змінилося після саміту в Гаазі. Зміна мислення полягає в тому, що вчора в кімнаті ми всі відчували чітке об’єднання бачення та єдності», — констатував він.
РФ — «паперовий тигр»
У вересні президент США Дональд Трамп, розповідаючи подробиці своєї розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, сказав, що дорікнув йому через війну. Він назвав Росію «паперовим тигром». Мовляв, «фюрер» обіцяв закінчити війну за кілька днів, а вона затягнулася вже на чотири роки.
Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков відповів на заяву Трампа. Він наголосив, що Росія — не тигр, бо «більше Росія асоціюється з ведмедем, а паперових ведмедів не буває».
Сам Путін також виправдався. Очільник Кремля відкинув ярлик «паперового тигра», заявивши, що воює «з усім блоком НАТО», а не лише з українською армією.