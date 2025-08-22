Рютте повідомив, які завдання поставив Трамп перед союзниками по НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, які завдання поставив президент США Дональд Трамп перед союзниками з країн-членів Альянсу.

Про це Марк Рютте розповів 22 серпня на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

«Дійсно, ми були разом в Вашингтоні, спільно з президентом США і з численими європейськими лідерами. Ми всі прагнули скористатися цією можливістю і нарешті покласти край цій страшній війні і досягти миру і безпеки після років горя і страждань. Президент Трамп поставив за пріоритетне завдання не лише вийти з глухого кута у відносинах з Путіним, але й дати йому зрозуміти, що Сполучені Штати братимуть участь у наданні гарантій безпеки Україні», — наголосив він.

Генсек НАТО повідомив, що зараз йде робота над визначенням гарантій безпеки для України.

«Ці надійні безпекові гарантії відіграватимуть надважливу роль. Тому ми зараз працюємо над їх визначенням. Відтак, щойно настане час, тобі, дорогий Володимире, починати ці двосторонні перемовини. Ти знатимеш, що з тобою сила друзів України, яка забезпечить дотримання Росію укладених угод», — підсумував Рютте.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 18 серпня Володимир Зеленський у Вашингтоні провів перемовини з Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Глава держави наголосив, що ключовим питанням стали гарантії безпеки, які є «стартом до закінчення війни». Він подякував США за сигнал про готовність стати частиною цієї системи.

За словами президента, гарантії безпеки можуть бути оформлені вже протягом найближчого тижня — десяти днів. Одним із ключових пунктів гарантій стане пакет американської зброї, до якого увійдуть літаки, системи протиповітряної оборони та інші види озброєння.

Союзники розглядають також можливість надати гарантії безпеки за принципом 5 статті НАТО, але поза межами Альянсу.