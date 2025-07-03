Рютте різко розкритикував Росію за переговори у Стамбулі: що обурило генсека

Марк Рютте. / © Getty Images

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Генсек НАТО Марк Рютте розкритикував підхід агресорки Росії до мирних переговорів з Україною.

Про це повідомляє Fox News.

З його слів, перш за все потрібні змістовні перемовини про сьогодення, а не "лекції з історії", які проводить очільник російської делегації в Стамбулі Володимир Мединський.

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Генеральний секретар заявив, що найважливіше зараз - це змусити Кремль сісти за стіл переговорів і говорити про теперішні реалії, а не про події далекого минулого.

“Не треба посилати якогось історика, який розповідає, що було у 1700 якомусь році. Потрібні змістовні переговори про сьогодення”, - заявив Рютте.

З його слів, українці прагнуть припинення вогню і миру якнайшвидше. Генсек наголосив, що для цього Захід має посилити тиск на Москву. Зокрема, зробити це за допомогою санкцій та інших важелів впливу.

Нагадаємо, перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця розповів, що очільник делегації РФ Мединський кричав на переговорах. Так, політика країни-агресорки обурило те, що разом із родичами з’явився у базі сайту «Миротворець», тому перейшов на крик на переговорах з українською стороною.

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Зауважимо, Sky News повідомляло про моторошний момент на переговорах в Стамбулі. Представники РФ вимагали виведення українських військ з чотирьох окупованих регіонів та капітуляції ще двох. Ба більше - росіяни погрожували своїм співрозмовникам: “Можливо, дехто з тих, хто сидить тут за цим столом, втратить більше своїх близьких”.