Рютте різко висловився про Китай: що відомо

Марк Рютте. / © Associated Press

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Північно-атлантичний альянс «дуже уважно відстежує все, що відбувається» у співпраці між Китаєм та агресоркою Росією.

Про це під час брифінгу у Брюсселі повідомив генеральний секретар Марк Рютте, повідомляє Sky News.

З його слів, Альянс «постійно намагається точно стежити за тим, що робить Китай». Рютте акцентував на тому, що Російська Федерація є не одинокою, а НАТО «не наївне».

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«Звичайно, ми вже знаємо, що Росія не самотня, що вони отримують життєво важливу підтримку від Північної Кореї, від Китаю, від Ірану. Що ці чотири країни тісно співпрацюють і що існують взаємні домовленості», — додав генсек.

Зокрема, він згадав Північну Корею, яка отримує від Росії критично важливі технології балістичних ракет в обмін на підтримку її війни проти України. Водночас Китай допомагає, «обходячи санкції»

«Нам відомо про допомогу в обході санкцій, про постачання товарів подвійного призначення тощо. Ми не наївні й дуже уважно відстежуємо все, що відбувається», — додав Рютте.

Водночас він відмовився сказати більше й наголосив, що це тема «для закритої зустрічі».

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Нагадаємо, раніше Китай різко звернувся до ЄС через Росію. Пекіну не сподобалися санкції. Обмеження Євросоюзу проти їхніх громадян і компаній там називають «незаконними». І наголосили, що КНР «рішуче виступає проти односторонніх санкцій». Мовляв, ці обмеження «не мають розумних підстав».

Зауважимо, що КНР назвала повідомлення про тренування російської армії «безпідставними та наклепницькими». Втім, деталей речник МЗС Лінь Цзянь не надав.

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