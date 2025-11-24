Рютте розкрив головне правило угод із Путіним: інакше він нападе знову

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що довіра до президента РФ Володимира Путіна можлива лише тоді, коли дотримання угод повністю відповідає інтересам Кремля.

Про це він сказав у коментарі ”Радіо Свобода”, коментуючи питання про можливі майбутні домовленості щодо України.

Рютте нагадав, що багато років мав робочий досвід спілкування з Путіним, коли був прем’єр-міністром Нідерландів, однак усе змінилося після окупації Криму 2014 року.

“Я припинив намагатися зрозуміти цього хлопця. Але знаю точно: кожного разу, коли укладаєш угоду, треба переконатися, що її дотримання — у його інтересах”, — підкреслив він.

Генсек Альянсу наголосив, що майбутня мирна угода або довготривале припинення вогню мають бути побудовані так, щоб Росія ніколи більше не спробувала напасти на Україну.

“Він не піде на повторне вторгнення, якщо знатиме, що наслідки будуть нищівними”, — зазначив він.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте високо оцінив результати зустрічі в Женеві, де обговорювався запропонований Сполученими Штатами Америки “мирний план” для закінчення війни в Україні. На його думку, переговори були “дуже успішними” і цей план просуватиметься далі.