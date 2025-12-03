Яку зброю від НАТО Україна отримає першочергово: Рютте відповів

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив намір Альянсу продовжувати зміцнення співпраці з Києвом. Також він пояснив, яку зброю Україна отримає першочергово.

Про це він розповів на прессконференції за підсумками ради Україна–НАТО.

«Зважаючи на питання безпеки України, для того, щоб Україна мала змогу захищати себе сьогодні й завтра, ми маємо піти з нею (ред. — Україною). Упродовж сьогоднішньої зустрічі в рамках Ради Україна–НАТО ми почули міністра України щодо останніх подій і ми знаємо, що ми всі бачимо конкретний прогрес для того, щоб забезпечити тривалий мир. Ми продовжуємо зміцнювати нашу співпрацю», — зазначив Рютте.

Говорячи про запит України, генсек Альянсу зазначив, що у пріоритеті залишається летальна зброя, яку НАТО закуповує, зокрема, у США.

«Україна хоче, щоб була змога захищати своє небо. Тому засоби протиповітряної оборони (ППО), ракети, які збиватимуть російські дрони, залишатимуться у пріоритеті», — підкреслив він.

Рютте також поінформував, що дві третини союзників уже виконують свої зобов’язання в рамках програми підтримки. Серед країн, які продовжують надавати допомогу, він згадав Канаду, Німеччину, Нідерланди, Норвегію та Польщу.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Організація північноатлантичного договору готова стати стороною переговорів щодо мирного плану для України.

Крім того, він відповів, чи обговорюють на переговорах питання членства України в НАТО.