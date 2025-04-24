Рютте у Вашингтоні звертатиметься до Трампа щодо України: FT дізналось тему розмови

Марк Рютте і Дональд Трамп. / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до Вашингтона планує закликати адміністрацію Дональда Трампа відмовитися від ідеї примусу України до мирної угоди з Росією на умовах, які суперечать інтересам Києва. Рютте побоюється, що тиск Білого дому на Україну з метою визнання де-факто зміни кордонів країни може підірвати безпеку Європи.

За інформацією Financial Times, Рютте використає зустрічі з близькими помічниками Трампа, щоб довести, що "несправедливе мирне врегулювання", яке задовольнить Володимира Путіна, лише посилить загрозу з боку Росії для Європи.

Візит Рютте до Вашингтона відбувається на тлі зростаючого занепокоєння європейських союзників України щодо прагнення Трампа до швидкої мирної угоди, яка може призвести до розколу між США та Європою.

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Рютте планує зустрітися з міністром оборони Пітом Хегсетом, держсекретарем Марко Рубіо та радником з національної безпеки Майком Вальцом. Він має намір підкреслити, що нав'язування Україні "пропутінського врегулювання" загрожує безпеці не лише України, а й усій Європі.

"Ключове повідомлення полягає в тому, щоб дати американцям зрозуміти, що поставлено на карту", — заявив один з дипломатів НАТО.

Рютте також планує обговорити питання розподілу оборонного тягаря між США та європейськими країнами НАТО.

Інші західні лідери також намагаються вплинути на позицію Трампа. Зокрема, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планує "скористатися" можливістю поговорити з Трампом під час похорону Папи Франциска.

Європейські країни побоюються, що наполягання Трампа на визнанні російського контролю над Кримом призведе до розбіжностей з Білим домом та зближенням США з Москвою.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що позиція Трампа щодо Криму "повністю збігається з позицією Росії". Росія готова відмовитися від деяких своїх територіальних претензій, але лише за умови задоволення її "основних вимог".

Пєсков також виключив можливість введення європейських миротворчих сил в Україну, що є частиною плану, представленого США Україні та її союзникам у Парижі.

Очікується, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф цього тижня зустрінеться з Путіним у Москві.

Трамп дедалі більше розчаровується у Зеленському через його відмову прийняти умови Путіна, які, на його думку, "змусять Україну припинити бути функціональною незалежною державою".

"У нього може бути мир, або він може воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну", — заявив Трамп.

Він також зазначив, що російські удари по Києву, які призвели до загибелі та поранення десятків людей, "показують, що Росія, а не Україна, є перешкодою для миру".