Рютте: Україна стане членом НАТО, але це не частина мирної угоди з РФ

Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виправдав заяви адміністрації Дональда Трампа про вступ України до НАТО та запевнив, що змін немає.

Про це він сказав у інтерв’ю NV.

Рютте нагадали, що на Вашингтонському саміті було заявлено, що шлях України до НАТО є незворотнім, однак потім Трамп сказав, що Україна ніколи не стане членом Альянсу.

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На це генеральний секретар НАТО заявив, що Вашингтонський саміт мав чіткий результат, «однак Україні ніколи не було обіцяно, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди або припинення вогню».

«І іноді я чую, що американці кажуть: ми не думаємо, що членство в НАТО буде частиною припинення вогню або мирної угоди, що це суперечить формулюванням Вашингтонського саміту», — зазначив Рютте.

Він наголосив, що не погоджується із цим твердженням, адже думає, що це «це дуже добре узгоджується з формулюваннями Вашингтонського саміту».

«Це дві окремі речі: мирна угода і довгострокова перспектива. У нас є формулювання з Вашингтонського саміту про довгострокову перспективу. І коли саме це станеться, ми не знаємо. Є незворотній шлях до НАТО», — підсумував він.

Нагадаємо, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що очікує на участь Європи в переговорах про мир в Україні. За її словами, будь-яка угода не може працювати без виконання європейцями своїх зобов’язань.