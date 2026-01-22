Рютте в Давосі назвав головного ворога НАТО: подробиці заяви

Марк Рютте / © Associated Press

Росія залишається головним і безпосереднім противником Північноатлантичного альянсу, і загроза з боку Москви стосується не окремих територій, а всієї системи колективної безпеки.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час традиційного «Українського сніданку» в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука.

Рютте відреагував на дискусії щодо глобальних загроз. Він підкреслив, що хоча Китай нарощує міць, саме агресія Кремля є викликом номер один.

«Наш головний противник для НАТО — це Росія. І, звісно, ми бачимо, як Китай масово нарощує сили, тож не будьмо наївними щодо Китаю. Але Росія — наш головний противник», — наголосив Генсек.

Він додав, що українські військові та цивільне населення сьогодні мужньо захищають свою країну саме від російської навали, фактично тримаючи оборону за весь Альянс.

Зброя потрібна «на вчора»

Окрему увагу Рютте приділив критичній ситуації з постачанням озброєння. Він привітав виділення Євросоюзом 90 мільярдів допомоги, але зауважив, що часові рамки її реалізації не відповідають потребам фронту і тилу.

«Це буде реалізовано лише влітку, у квітні-травні. І сьогодні Київ, Харків і Львів, а також багато менших міст в Україні, зазнають ударів російських ракет і дронів. Ми знаємо, що водопостачання відключено. Ми знаємо, що електрика відключена. У Києві зараз мінус 20 градусів», — підкреслив Рютте.

Генсек НАТО закликав європейських та канадських партнерів не втрачати фокус на Україні та забезпечити негайне постачання ракет-перехоплювачів для ППО, які США готові надати за фінансової підтримки союзників.

Рютте також прокоментував тему мирних переговорів, зазначивши, що дипломатичний процес не має зупиняти військову підтримку.

«Я знаю, що тривають мирні переговори. Чудово. Сподіваюся, вони скоро завершаться… Але завтра цього не станеться. А їм (українцям — ред.) потрібні ці перехоплювачі, ця військова підтримка вже завтра», — резюмував очільник Альянсу.

За його словами, підтримка України — це не просто допомога сусідові, це питання виживання та колективної безпеки самого НАТО.

Нагадаємо, Рютте, виступаючи 21 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, також заявив про рекордні втрати російської армії у війні проти України.

За його словами, лише у грудні РФ щодня втрачала близько тисячі військових убитими — понад 30 тисяч за місяць, що перевищує радянські втрати за десять років війни в Афганістані. Водночас Росія продовжує наступи та удари по українській енергетиці, тож Рютте закликав союзників і надалі зберігати пріоритет підтримки України.