- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 1 хв
Рютте в Давосі озвучив скільки військових Росія втрачала щодня у грудні
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що в грудні російські війська щодня зазнавали приблизно 1000 загиблих, що у сумі складає понад 30 000 смертей за місяць, і закликав Захід не відводити увагу від підтримки України.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 21 січня акцентував на масштабних людських втратах російської армії у війні проти України. За його словами, кошт втрат у грудні були рекордними: російські війська щодня залишали 1000 військовослужбовців убитими, що в підсумку становить понад 30 000 загиблих лише за один місяць.
Про це повідомив сайт НАТО
Рютте порівняв ці втрати з радянськими втратами під час війни в Афганістані у 1980-х роках, коли за десять років загинуло близько 20 000, тоді як тепер аналогічна кількість російських військових гине за один місяць.
Він також звернув увагу на те, що, попри такі значні втрати, Росія продовжує активні наступальні дії та атаки, зокрема по енергетичній інфраструктурі України в умовах сильних морозів.
На тлі цього Рютте закликав союзників не зменшувати увагу до підтримки України, навіть коли питання мирного процесу чи великих фінансових пакетів допомоги з’являються в порядку денному. За його словами, забезпечення Україні засобів для самооборони має залишатися пріоритетом номер один.
Раніше Марк Рютте розповів, які країни блокують вступ України до НАТО.