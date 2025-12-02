ТСН у соціальних мережах

Рютте відповів, чи обговорюють на переговорах питання членства України в НАТО

НАТО має бути залучене до будь-яких обговорень, що стосуються членства України.

Марк Рютте.

Марк Рютте. / © Associated Press

Питання членства України в Північноатлантичному альянсі не обговорюється на мирних переговорах.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Sky News.

У той час, як ключові переговірники Дональда Трампа перебувають у Москві для обговорення перспектив миру, Рютте розповів, як останні спроби Америки припинити війну можуть вплинути на майбутнє України в Альянсі.

Він наголосив: очікує, що все, пов’язане з цим питанням, буде «вирішуватися окремо» від мирних переговорів. За словами Рютте, НАТО має бути залучене до будь-яких таких обговорень.

«Важко передбачити, коли ми досягнемо успіху», — відповів він на запитання про перспективи миру.

Рютте також применшив перспективу вступу України до НАТО. З його слів, для цього потрібен консенсус усіх членів, якого наразі немає.

Нагадаємо, за даними джерел CNN, у Маямі переговорники України і США обговорили сценарій, згідно з яким Київ може бути фактично позбавлений можливості приєднатися до Альянсу через домовленості, укладені між державами-членами НАТО та Москвою. Адже однією з вимог 28-пунктного плану було офіційне закріплення відмови України від прагнення до НАТО.

Окрім того, видання наголошує, що над перемовинами між представниками США та Росії нависають дві ключові суперечливі проблеми: прагнення України вступити до НАТО і вимоги Росії віддати території на Донбасі.

