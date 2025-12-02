- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 361
- Час на прочитання
- 1 хв
Рютте відповів, чи обговорюють на переговорах питання членства України в НАТО
НАТО має бути залучене до будь-яких обговорень, що стосуються членства України.
Питання членства України в Північноатлантичному альянсі не обговорюється на мирних переговорах.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Sky News.
У той час, як ключові переговірники Дональда Трампа перебувають у Москві для обговорення перспектив миру, Рютте розповів, як останні спроби Америки припинити війну можуть вплинути на майбутнє України в Альянсі.
Він наголосив: очікує, що все, пов’язане з цим питанням, буде «вирішуватися окремо» від мирних переговорів. За словами Рютте, НАТО має бути залучене до будь-яких таких обговорень.
«Важко передбачити, коли ми досягнемо успіху», — відповів він на запитання про перспективи миру.
Рютте також применшив перспективу вступу України до НАТО. З його слів, для цього потрібен консенсус усіх членів, якого наразі немає.
Нагадаємо, за даними джерел CNN, у Маямі переговорники України і США обговорили сценарій, згідно з яким Київ може бути фактично позбавлений можливості приєднатися до Альянсу через домовленості, укладені між державами-членами НАТО та Москвою. Адже однією з вимог 28-пунктного плану було офіційне закріплення відмови України від прагнення до НАТО.
Окрім того, видання наголошує, що над перемовинами між представниками США та Росії нависають дві ключові суперечливі проблеми: прагнення України вступити до НАТО і вимоги Росії віддати території на Донбасі.