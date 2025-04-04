Рютте відповів, яким він бачить стійкий мир для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час другого дня засідання Північноатлантичної ради повідомив, що отримав сигнали від державного секретаря США Рубіо та союзників про необхідність більшого внеску Канади та Європи у питання безпеки.

Про це генсек НАТО сказав на брифінгу у Брюсселі 4 квітня.

«За ці два дні ми дійшли певного консенсусу. Ми маємо зараз неабияку потребу в Альянсі й ми об’єднані як ніколи», — заявив Рютте.

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За словами генсека, ці кроки важливі з практичного погляду, адже зараз Альянс стикнувся з безпосередньою російською загрозою. Він додав, що НАТО готове стримувати агресію.

«Ми маємо все для того, щоб стримати й запобігти агресії. Думаємо, що ніхто не хоче зробити помилку й атакувати нас», — підкреслив генсек НАТО.

Також країни-члени домовилися прискорити інвестиції в оборону та усунути бюрократичні бар’єри для ефективніших рішень.

«Найкоротша відповідь на ваше запитання — це має бути такий мир, щоб Путін більше ніколи не намагався спробувати захопити жодного квадратного кілометра української землі. Коли він знатиме, що тут є заходи стримування й оборони, які забезпечують, що на Україну вже не можна напасти», — зазначив Рютте у відповідь на запитання про те, яким він бачить «стійкий мир для України».

Рютте підкреслив, що країни-члени спрямовують зусилля на забезпечення України ресурсами для продовження опору. Зокрема, він зазначив ініціативу «коаліції охочих» під проводом Франції та Британії.

Генсек також нагадав про зобов’язання НАТО надати Україні 20 млрд євро допомоги в першому кварталі 2025 року.

Під час другого дня переговорів у штаб-квартирі НАТО міністри обговорили питання безпеки разом із головою євродипломатії Каєю Каллас.

Рютте заявив, що ЄС суттєво збільшує оборонні зусилля, що разом із підтримкою НАТО створює потужний альянс.

«Нова Біла книга ЄС щодо готовності до європейської оборони до 2030 року стала важливою віхою, і тепер ми сподіваємося на подальшу тісну співпрацю в її реалізації. ЄС також прагне відігравати більшу роль у підтримці України. У більш небезпечному світі ми всі маємо внести свою справедливу частку», — заявив генсек.

Він наголосив, що непохитна підтримка США міцного трансатлантичного Альянсу є ключовим фактором безпеки.

«Тож сьогодні я з нетерпінням чекаю на обговорення того, як ми можемо ще більше зміцнити зв’язок між Європою та Північною Америкою та перетворити НАТО на більш сильний, справедливий і смертоносний Альянс на нашому саміті в Гаазі», — додав Рютте.

Нагадаємо, Рютте заявив про серйозну загрозу з боку Кремля для НАТО.