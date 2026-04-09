Рютте відверто відповів, чи вступить Україна до НАТО

Марк Рютте / © Associated Press

Питання членства України в НАТО не буде вирішено в найближчому майбутньому через поточну політичну ситуацію.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, передає Clash Report.

Рютте зазначив, що його бачення базується на аналізі поточних політичних процесів усередині блоку та на міжнародній арені.

«Я не вважаю, що питання про членство України в НАТО можна вирішити в найближчому майбутньому. Я не думаю, що це станеться найближчим часом з політичної точки зору — така моя об’єктивна оцінка», — заявив Марк Рютте.

Раніше представники Альянсу неодноразово наголошували на дотриманні політики «відкритих дверей», проте зауважували, що консенсусу щодо офіційного запрошення України наразі не досягнуто. Головний фокус НАТО залишається на наданні практичної допомоги Києву та забезпеченні взаємосумісності українських сил з арміями країн-членів.

Раніше ми писали, що Україна і НАТО ніколи не були такими близькими як сьогодні — ані у сфері політичної взаємодії, ані в практичному військовому співробітництві. Рівень діалогу між сторонами є безпрецедентно інтенсивним і, за оцінками, базується на довірі.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський висловився про перспективу вступу України до НАТО. На його думку, не варто змінювати Конституцію.

До слова, європейські чиновники прагнуть створити або зміцнити альтернативні структури, щоб не втратити можливість спільної оборони у разі розпаду НАТО.