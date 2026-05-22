Рютте вигадав план, як утримати Трампа від виходу США з НАТО

Марк Рютте / © Associated Press

У генерального секретаря НАТО Марка Рютте є новий план, як не допустити, щоб американський президент США Дональд Трамп відвернувся від Альянсу.

Про це пише Politico.

За словами трьох високопоставлених дипломатів НАТО, протягом останніх тижнів генсек Альянсу очолив кампанію з різкого збільшення обсягів оборонного виробництва та укладання відповідних угод, намагаючись забезпечити успіх саміту лідерів країн НАТО в Анкарі в липні.

Кампанія спрямована на подолання реального дефіциту в Європі, а також на створення «економічних аргументів» для Трампа.

«Я вважаю, це дуже добре, що Рютте підкреслить це в Анкарі, щоб ми могли мати спільні стандарти, кращу взаємодію та виробляти більше і дешевше. Нам потрібно продовжувати торгівлю та виробництво зброї разом, а у США є деякі унікальні можливості», — сказала міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

«План Рютте — це хороша новина для США», — зазначив один із дипломатів.

«Однак будь-які спроби активно залучити НАТО до оборонних угод, імовірно, викличуть конфлікт із ЄС, який оприлюднив законодавчі пропозиції та кредити на мільярди євро, щоб надати пріоритет розвитку власної оборонної промисловості», — вважають журналісти.

Втілити в життя план Рютте із завоювання прихильності Трампа буде нелегко, вважає аналітик Bloomberg Economics Бекка Вассер. Серед однієї з причин — дефіцит інструментів для реального впливу на промислове виробництво.

Крім усього іншого, тиск на європейських союзників з метою збільшення закупівель у США також може обернутися розколом у відносинах з ЄС. Брюссель працює над наданням переваг європейським оборонним компаніям у фінансованих ним програмах.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп заявив, що всерйоз розглядає можливість виведення Сполучених Штатів із НАТО після того, як союзники відмовилися приєднатися до його війни проти Ірану.

Окрім цього, він вкотре дорікнув прем’єр-міністру Британії Кіру Стармеру за відмову долучитися до американо-ізраїльської війни проти Ірану, натякнувши, що Королівський флот не готовий до цього завдання.

«У вас навіть немає флоту. Ви занадто старі, і ви мали авіаносці, які не працювали», — сказав він.

Західні ЗМІ писали, що адміністрація Трампа розробила список «неслухняних і слухняних» союзників по НАТО, оскільки Вашингтон шукає способи покарати країни, які відмовилися підтримати його війну проти Ірану.

Також Трамп заявляв, що Сполучені Штати можуть відмовитися від обіцянки захищати своїх союзників по НАТО у разі, якщо на них буде здійснено напад.

