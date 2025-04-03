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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Рютте заявив про серйозну загрозу від Кремля для НАТО

РФ залишиться загрозою для Альянсу навіть після мирної угоди з Україною.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Марк Рютте.

Марк Рютте. / © Associated Press

Російська загроза для держав НАТО буде існувати ще багато років. Зокрема, після укладення мирної угоди з Україною.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє "ЄП”.

З його слів, Альянс має планувати, як захистити свою територію від РФ.

"У центрі уваги на 2032 рік – як захистити територію НАТО від росіян, нашої довгострокової загрози, яка залишиться навіть після того, як, я сподіваюсь, буде укладена угода щодо України. Російська загроза буде існувати ще багато років", – заявив Марк Рютте.

Разом з тим він підтвердив, що США залишається надійним союзником у межах Альянсу. За його словами, "вони (американці - Ред.) очікують, що європейці і канадці будуть витрачати більше", і "це питання буде сьогодні на порядку денному".

"Є чітке очікування з боку США, що ми зрівняємо витрати на європейську частину НАТО з тим, що роблять вони. (Це необхідно) через російську загрозу, через нарощування Китаєм ядерних озброєнь, і, звичайно, через Іран і Північну Корею", – наголосив Рютте.

Нагадаємо, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що очікує на участь Європи в переговорах про мир в Україні. За її словами, будь-яка угода не може працювати без виконання європейцями своїх зобов'язань.

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