- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 268
- Час на прочитання
- 1 хв
Рютте заінтригував заявою про свої розмови з Трампом
Рютте переконаний, що у Білому домі усвідомлюють масштаб російських ударів по Україні.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що інформував президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп про обстріли енергетичної інфраструктури України.
Про це він сказав під час пресконференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє “Радіо Свобода”.
Він наголосив, що перебуває в регулярному контакті з адміністрацією Білого дому та, зокрема Трампом.
«Буду дуже коротким. Я ніколи не розкриваю деталей наших розмов, але адміністрація США усвідомлює жахливу ситуацію в Україні. У межах моїх регулярних контактів з американським президентом. Ми, звісно, обмінюємося інформацією про те, що відбувається, що ми бачимо. Це частина наших регулярних розмов», – сказав Рютте.
З його слів, у Вашингтоні «є повна ясність щодо того, що відбувається в Україні, у цьому немає жодних сумнівів».
Нагадаємо, армія РФ здійснила чергову масовану атаку на енергетику України 7 лютого. Вночі та зранку окупанти атакували дронами і ракетами основну енергомережу країни. Зокрема, по підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, які є основою енергомережі країни. У країні почалися аварійні відключення світла.
За даними військових, основні напрямки удару були Львівська, Івано-Франківська, Рівненська і Вінницька області. Так, Росія потужно атакувала Бурштинську ТЕЦ і енергомережу на Прикарпатті. У регіоні виникла складна ситуація зі світлом.