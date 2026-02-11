Рютте заінтригував заявою про свої розмови з Трампом

Рютте і Трамп. / © Associated Press

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що інформував президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп про обстріли енергетичної інфраструктури України.

Про це він сказав під час пресконференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє “Радіо Свобода”.

Він наголосив, що перебуває в регулярному контакті з адміністрацією Білого дому та, зокрема Трампом.

«Буду дуже коротким. Я ніколи не розкриваю деталей наших розмов, але адміністрація США усвідомлює жахливу ситуацію в Україні. У межах моїх регулярних контактів з американським президентом. Ми, звісно, обмінюємося інформацією про те, що відбувається, що ми бачимо. Це частина наших регулярних розмов», – сказав Рютте.

З його слів, у Вашингтоні «є повна ясність щодо того, що відбувається в Україні, у цьому немає жодних сумнівів».

Нагадаємо, армія РФ здійснила чергову масовану атаку на енергетику України 7 лютого. Вночі та зранку окупанти атакували дронами і ракетами основну енергомережу країни. Зокрема, по підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, які є основою енергомережі країни. У країні почалися аварійні відключення світла.

За даними військових, основні напрямки удару були Львівська, Івано-Франківська, Рівненська і Вінницька області. Так, Росія потужно атакувала Бурштинську ТЕЦ і енергомережу на Прикарпатті. У регіоні виникла складна ситуація зі світлом.

