Рютте закликав терміново посилити Україну: "Затримки коштують людських життів"

Рютте / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників і партнерів терміново нарощувати військову підтримку України.

Про це він заявив 8 вересня під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке очолювали Німеччина та Велика Британія.

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Рютте привітав нові зобов’язання партнерів щодо допомоги Україні, зокрема для захисту від російських повітряних атак.

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"Україну потрібно підтримувати з максимальною терміновістю", — наголосив генсек НАТО, додавши, що будь-які затримки "коштують людських життів".

За його словами, програма PURL, за якою союзники та партнери НАТО оплачують американське озброєння для України, продовжує забезпечувати постачання критично важливої техніки.

Рютте наголосив, що цей процес не припиняється і є "абсолютно необхідним", щоб Україна могла захищати свої міста та утримувати лінію фронту.

За даними НАТО, протягом останнього року союзники спрямували понад 10 млрд доларів на PURL та американську програму Foreign Military Sales для України. Із цієї суми 3,5 млрд доларів надійшли з кредитної програми ЄС Ukraine Support Loan.

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Рютте назвав це прикладом того, як Європа дедалі більше бере на себе відповідальність за підтримку України та співпрацює з НАТО.

Заява пролунала після 36-го засідання "Рамштайну", на якому партнери оголосили нові поставки ракет-перехоплювачів Patriot, дронів, артилерійських боєприпасів та іншу військову допомогу Україні.

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