Рютте зробив низку заяв про російські дрони у Польщі: що робитиме НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував заліт російських дронів до Польщі. Він сказав що повна оцінка інциденту ще триває, тож відмовився говорити, чи це був навмисний напад, чи помилка.

Свої заяви Рютте зробив під час виступу щодо вторгнення російських дронів до Польщі, повідомляється на офіційному сайті Альянсу.

Генсек НАТО відповів на пряме запитання, чи є вже попередня оцінка намірів Росії: це був навмисний напад, навмисне вторгнення чи помилка.

«Повна оцінка триває. Але, звичайно, незалежно від того, чи було це навмисно, чи ні, це абсолютно безрозсудно. Це абсолютно небезпечно. Але, як я вже казав, повна оцінка триває», — сказав Рютте.

Він наголосив не необхідності того, аби Росія зупинити ескалацію війни і припинила порушувати повітряний простір союзників. Водночас генсек запевнив, «що ми пильні та захищатимемо кожен сантиметр території НАТО«.

Рютте заявив, що Альянс провів уранці зустріч що до ситуації з порушенням польського повітряного простору та підтвердив, що Варшава запросила консультації згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору.

«Союзники висловили солідарність з Польщею та засудили безрозсудну поведінку Росії… Зрозуміло, що порушення минулої ночі не є поодиноким випадком», — сказав генсек.

За його словами, НАТО уважно стежитиме за ситуацією вздовж східного флангу. Засоби ППО Альянсу будуть постійно напоготові.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня у Польщі збили російські дрони, які вторглися до повітряного простору країни під час атаки на Україну. За словами прем’єр-міністра Дональда Туска, загалом протягом ночі було 19 вторгнень у повітряний простір. Туск також сказав, що, найімовірніше, відбулася «провокація великого масштабу».

Уламки російського дрона впали на житловий будинок. Було пошкоджено дах та авто.

Зауважимо, Росія готувала атаки на Польщу від липня 2025 року, використовуючи для безпілотників польські та литовські SIM-картки. Про це свідчать дані аналітиків Defense Express.

До слова, президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу після атаки російських дронів. Україна готова надати всі наявні дані щодо удару, а також допомогти у розбудові системи оповіщення та захисту від таких загроз.