Рютте зробив різку заяву про Росію: чому НАТО не боїться Путіна

Марк Рютте / © Associated Press

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Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія не зможе перемогти Альянс, оскільки її економіка значно слабша, ніж у європейських країн. Проте він наголосив, що величезні витрати Москви на війну все одно не можна залишати без уваги.

Про це повідомив Генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференції з журналістами.

За словами Рютте, Росія спрямовує на оборонні потреби 48% свого державного бюджету, що дорівнює 75% усіх податкових надходжень країни.

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«Це шалені цифри. Тож ми не можемо бути наївними щодо Росії», — зазначив Марк Рютте.

Попри значні інвестиції у військовий сектор, Генсек НАТО зауважив, що економічна потужність РФ залишається досить обмеженою. Оскільки обсяг валового внутрішнього продукту Росії не перевищує сумарних показників Бельгії та Нідерландів.

«Тому вони знають, що не можуть нас перемогти. Тож ми зробимо все, щоб вони зрозуміли, що це буде їхньою найбільшою помилкою, якщо наважаться», — підкреслив Марк Рютте.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте прокоментував повідомлення про можливі контакти ЄС із кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Він зазначив, що це виключно питання Євросоюзу і не належить до компетенції Альянсу.

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