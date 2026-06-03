Рютте зробив заяву про ППО для України: чи зміняться постачання ракет

Марк Рютте / © Associated Press

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Постачання зенітних ракет PAC-2 і PAC-3 для України триває у штатному режимі, а країни-союзники підтвердили готовність і надалі виділяти кошти на ці програми підтримки.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

НАТО продовжить постачати зброю Україні

За словами очільника Альянсу, попри те, що висока інтенсивність бойових дій створює навантаження на наявні запаси озброєнь, на поточних темпах забезпечення української протиповітряної оборони це не позначається.

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«Хороші новини полягають у тому, що зараз це не впливає на постачання. Багато союзників сьогодні підтвердили готовність і надалі робити внески та фінансувати ці програми», — наголосив Рютте.

Генсек НАТО також повідомив, що на рівні Альянсу ведеться активна робота над розширенням виробничих потужностей. Збільшення випуску ракет та систем ППО необхідне як для поповнення складів у країнах Європи та США, так і для гарантування безперебійної допомоги Україні у довгостроковій перспективі.

Як зазначив Марк Рютте, наразі Україна спільно з європейськими партнерами та союзниками з НАТО впроваджує нові підходи для посилення захисту неба, і ця робота матиме системне продовження.

Постачання зброї для України — останні новини

Нагадаємо, Україна може отримати системи Patriot раніше 2030 року. Зеленський назвав умову для викупу черги та пояснив причини дефіциту ракет PAC-3.

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Також посол Франції у Швеції Тьєррі Карльє заявив, що французькі винищувачі Mirage 2000-5 та Rafale можуть «скоро прибути» до України.

Раніше повідомлялося, що винищувачі Gripen можуть допомогти значно відсунути російську авіацію від кордону України та знизити загрозу ударів КАБами.

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