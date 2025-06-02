Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Реклама

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на саміті Альянсу, який відбудеться 24-26 червня 2025 року в Гаазі, є очікування щодо підтримки України та демонстрації відданості спільній обороні, а також готовності збільшення оборонного виробництва та інвестицій.

Про це Рютте заявив під час саміту «Бухарестської дев’ятки» та північних країн у Вільнюсі.

«На саміті НАТО я очікую, що країни продемонструють відданість нашій спільній обороні, будуть готовими збільшити оборонне виробництво та інвестиції. І це є просто життєво необхідним для нашої безпеки. І також виконання наших цілей по цілей спроможностей, які визначаються в Брюсселі», — сказав він.

Реклама

Україна, за словами Рютте, також є пріоритетом для саміту в Гаазі.

«Шановний Володимире (Рютте звернувся безпосередньо до президента України Володимира Зеленського — ред.), ми продовжуємо підтримувати Україну. Ми знаємо, що міцна, суверенна Україна — необхідність для євроатлантичної безпеки», — сказав Рютте.

Він також нагадав про час, що залишається до саміту НАТО і поділився своїми очікуваннями.

«У нас залишається близько трьох тижнів до саміту НАТО в Гаазі. Я з нетерпінням очікую на те, щоби попрацювати з усіма союзниками, щоби забезпечити, що ми виконуємо, що потрібно для понад одного мільярда людей», — додав він.

Реклама

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі, про що повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Водночас у ЗМІ ширилась інформація, що США виступають проти запрошення президента Володимира Зеленського на саміт НАТО, але держсекретар США Марко Рубіо спростував ці чутки.

Читайте також