Рютте звернувся до США з проханням щодо України та сподівається "на гнучкість"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що сподівається на «гнучкість» від США для того, щоб Україна мала ресурси для захисту після рішення Вашингтону про призупинення постачання озброєння.

Про це генсек розповів під час виступу у військовій штаб-квартирі НАТО Бельгії, пише Bloomberg.

Рютте наголосив, що США повинні переконатися у тому, що їхні запаси озброєння знаходяться на необхідному рівні. Від цього, за словами генсека, залежить колективна оборона Альянсу.

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«Водночас, ми сподіваємося на гнучкість, адже також повинні переконатися, що Україна може рухатися далі», — сказав генсек НАТО.

Bloomberg нагадує, що Пентагон оголосив про призупинення передачі артилерійських снарядів та систем протиповітряної оборони Україні, посилаючись на необхідність збереження зброї для захисту США.

Таке рішення Вашингтон ухвалив в той час, коли РФ почала все більше атакувати Київ та інші великі міста, зауважує видання.

Окрім того, рекордні атаки російських безпілотників та ракет дали зрозуміти зростаючу вразливість української протиповітряної оборони. Видання зауважує, що це сталося якраз тоді, коли США можуть припинити та фінансову підтримку.

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Рютте зазначив, що з огляду на «очевидне небажання Росії працювати над припиненням вогню», союзники мають бути впевнені, що Україна має ресурси для подальшої боротьби.

«З огляду на очевидне небажання Росії працювати над припиненням вогню, союзники повинні бути впевненими, що Україна має все необхідне, щоб залишатися у боротьбі», — сказав Рютте.

Що відомо про призупинення військової допомоги Україні від США

Увечері 1 липня низка західних медіа повідомляла, що США тимчасово призупиняють постачання зброї для України. Мова йде про ракети для систем протиповітряної оборони та деяких високоточних боєприпасів.

Своєю чергою у Білому домі заявили, що таке рішення ухвалили для того, щоб «поставити інтереси Америки на перше місце».

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Тоді у Києві повідомляли, що жодних офіційних повідомлень щодо цієї ситуації від США не отримували. Окрім того, там запевняли, що зброя постачання зброї не переривалося.

Водночас у ЗМІ наголошували, що призупинення постачання зброї для України істотно послабить повітряну оборону країни, що загрожуватиме збільшенням кількості жертв серед цивільних.

Американський лідер Дональд Трамп спробував спростувати чутки про припинення військової допомоги Україні, заявивши, що США продовжують надавати зброю Україні.

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