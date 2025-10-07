Рівень довіри до БЕБ становить лише 5%: українці чекають дій від нового очільника

Реклама

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного компанією “Active Group” у вересні 2025 року, повідомляє «Ділова столиця».

Найбільше українці довіряють ЗСУ, СБУ та ГУР

Згідно з дослідженням, найвищий рівень довіри серед державних органів мають Збройні сили України — 52,3% опитаних. Далі йдуть Служба безпеки України (36,5%) та Головне управління розвідки Міноборони (34,2%).

Водночас економічні та антикорупційні органи демонструють нижчі показники довіри. Лише 20,4% громадян довіряють НАБУ, 13% — Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, 12,1% — Державному бюро розслідувань, а 9,3% — НАЗК.

БЕБ має один із найнижчих рівнів довіри

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) наразі входить до групи державних структур із найнижчим рівнем довіри — близько 5%.

Соціологи пояснюють це тим, що БЕБ — порівняно молода інституція, створена у 2021 році, тому суспільна довіра до неї ще формується. Експерти наголошують: підвищити рівень довіри можна завдяки більшій публічності, цифровізації, прозорим розслідуванням і реальному поверненню коштів до бюджету.

Новий керівник БЕБ анонсував реформи

Бюро економічної безпеки створено у 2021 році на базі ліквідованих податкової міліції та частини економічних підрозділів інших правоохоронних органів. Основне завдання БЕБ — протидія економічним злочинам, захист державних фінансів і зменшення тиску на бізнес.

Першим директором БЕБ став Вадим Мельник, який очолював структуру з 2021 по 2023 рік. У 2023–2024 роках обов’язки керівника тимчасово виконували кілька посадовців, поки тривала процедура відбору нового очільника.

У серпні 2025 року Кабінет Міністрів призначив Олександра Цивінського новим директором БЕБ. Він раніше працював у сфері аналітики та державного управління і вже анонсував докорінні зміни у роботі Бюро.

«Мета БЕБ — здобути довіру людей через конкретні результати. Ми працюватимемо не за кількістю справ чи звітних показників, а за якістю рішень і реальним поповненням державного бюджету воюючої країни», — зазначив Цивінський після свого призначення.

Українці хочуть координації між державними структурами, а не конкуренції

За даними опитування, лише 18,7% респондентів оцінюють конкуренцію між державними органами позитивно, тоді як понад 70% вважають її шкідливою для розвитку країни.

Це свідчить про суспільний запит на співпрацю та координацію між силовими структурами, а не на суперництво — саме це нині декларує нова команда БЕБ.

Довідково

Дослідження проведено компанією “Active Group” методом онлайн-анкетування серед 800 громадян України віком від 18 років. Теоретична похибка — не більше 3,5% при довірчій імовірності 95%.