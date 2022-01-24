"Рівень взаємодії залишається незмінним": у Зеленського не вбачають "тривожних сигналів" в евакуації родин дипломатів США

"Рівень взаємодії залишається незмінним": у Зеленського не вбачають "тривожних сигналів" в евакуації родин дипломатів США

У Зеленського кажуть, що якби Держдепартамент США не вирішив евакуювати родини своїх дипломатів, то зіткнувся б із критикою всередині країни.

В Офісі президента України припускають, що евакуація членів сімей та частини співробітників посольства США в Києві викликана не так зростанням загрози вторгнення Росії, як внутрішньополітичною ситуацією в США.

Про це радник голови ОП Михайло Подоляк сказав у коментарі LIGA.net.

Подоляк підкреслює, що якщо США постійно говорять про ризики погіршення безпекової ситуації в Україні, було б дивно не піклуватися про сім’ї службовців посольства. Радник голови ОП переконаний — якби Держдепартамент США не вирішив евакуювати родини своїх дипломатів, то зіткнувся б із критикою всередині країни.

"Не потрібно ті чи інші внутрішні управлінські рішення урядів країн-партнерів перетворювати на будь-які "тривожні сигнали". Рішення США не вносить серйозних змін у роботу американських диппредставництв, рівень взаємодії та ефективності залишиться незмінним", – наголосив Подоляк.

Подоляк також зазначив, що рішення про евакуацію може бути переглянуто вже в лютому.

Нагадаємо, 23 січня 2022 року Державний департамент США ухвалив рішення про добровільний від’їзд державних службовців США з посольства у Києві і наказав їм виїхати через загрозу російських військових дій.

У Держдепартаменті США наголосили, що "рішення про санкціонований/обов'язковий від'їзд жодним чином не вплине їхню відданість пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї".

Своєю чергою, в українському МЗС назвали таке рішення американської сторони "передчасним" і вважають його "проявом надмірної перестороги".

Сполучені Штати евакуюють родини співробітників зі свого посольства у Києві

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