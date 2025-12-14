Рівнозначно оголошенню війни Росії: Орбан знову залякує Європу

Віктор Орбан / © Associated Press

Використання заморожених російських активів є «оголошенням війни».

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає Clash Report.

За його словами, рішення щодо російських активів ухвалюються з порушенням європейського права та без згоди Угорщини.

«Це — оголошення війни. Дотик до заморожених російських активів, їх привласнення — це оголошення війни», — заявив Орбан.

Він також зазначив, що не пам’ятає випадків, коли вилучення у держави 200–300 мільярдів євро не призводило до відповіді з її боку.

«Я ніколи не бачив, щоб вилучення 200–300 мільярдів євро у країни не викликало якоїсь форми відповіді. Такого не буває», — сказав прем’єр-міністр Угорщини.

Орбан заявив, що, на його думку, ключові рішення в Європейському Союзі ухвалюються обмеженим колом осіб. Він назвав канцлера Німеччини, лідера найбільшої фракції в Європейському парламенті Манфреда Вебера та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

За словами Орбана, логіка цих рішень полягає в тому, що у разі продовження війни необхідно або використати російські кошти, або залучати фінансування з бюджетів держав-членів ЄС.

«Якщо війна не закінчується, то потрібно буде ще більше грошей. Є російські гроші, і є інший варіант — збір коштів із країн-членів», — заявив він.

Прем’єр-міністр Угорщини також повідомив, що президентка Європейської комісії звернулася до 27 держав-членів Європейського Союзу з пропозицією виділити 135 мільярдів євро.

«Чудова пропозиція, але ми із задоволенням залишимо цю можливість іншим», — сказав Орбан.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Європейський союз 12 грудня, ухвалив рішення про безстрокове заморожування суверенних російських активів.