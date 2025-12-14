- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 417
- Час на прочитання
- 2 хв
Рівнозначно оголошенню війни Росії: Орбан знову залякує Європу
Прем’єр Угорщини розкритикував підхід ЄС до фінансування допомоги Україні.
Використання заморожених російських активів є «оголошенням війни».
Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає Clash Report.
За його словами, рішення щодо російських активів ухвалюються з порушенням європейського права та без згоди Угорщини.
«Це — оголошення війни. Дотик до заморожених російських активів, їх привласнення — це оголошення війни», — заявив Орбан.
Він також зазначив, що не пам’ятає випадків, коли вилучення у держави 200–300 мільярдів євро не призводило до відповіді з її боку.
«Я ніколи не бачив, щоб вилучення 200–300 мільярдів євро у країни не викликало якоїсь форми відповіді. Такого не буває», — сказав прем’єр-міністр Угорщини.
Орбан заявив, що, на його думку, ключові рішення в Європейському Союзі ухвалюються обмеженим колом осіб. Він назвав канцлера Німеччини, лідера найбільшої фракції в Європейському парламенті Манфреда Вебера та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.
За словами Орбана, логіка цих рішень полягає в тому, що у разі продовження війни необхідно або використати російські кошти, або залучати фінансування з бюджетів держав-членів ЄС.
«Якщо війна не закінчується, то потрібно буде ще більше грошей. Є російські гроші, і є інший варіант — збір коштів із країн-членів», — заявив він.
Прем’єр-міністр Угорщини також повідомив, що президентка Європейської комісії звернулася до 27 держав-членів Європейського Союзу з пропозицією виділити 135 мільярдів євро.
«Чудова пропозиція, але ми із задоволенням залишимо цю можливість іншим», — сказав Орбан.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Європейський союз 12 грудня, ухвалив рішення про безстрокове заморожування суверенних російських активів.