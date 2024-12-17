"Різдвяне перемир’я": в ОП повідомили, чи пропонував Орбан призупинення вогню

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан насправді не пропонував жодного "різдвяного перемир’я" між Україною та Росією. Це інформаційна мініоперація.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів у інтерв’ю журналісту Василю Голованову.

Подоляк повідомив, що від Угорщини не надходило жодних пропозицій щодо припинення вогню на Різдво.

"Ні, немає ніяких пропозицій. Та й які можуть бути пропозиції? Що значить "різдвяне припинення вогню", якщо Росія абсолютно точно не буде цього робити, і вона навіть не зацікавлена в тому, щоб не просуватися там на 100 метрів, не рахуючись зі втратами. На тому чи іншому напрямку вони все більше і більше активують, наприклад, удари по енергетиці: ракетні, дронові удари і так далі", – пояснив радник голови ОП.

Він назвав заяви щодо пропозицій про "різдвяне перемир’я" піар-демаршем Орбана та інформаційною операцією.

"Я не розумію, на кого розраховані такі інформаційні провокативні заяви. Типу "ми тут запропонували. Одна сторона готова, інша не готова". Ні, це виключно такий піар-демарш пана Орбана. В даному випадку ми бачимо класичну інформаційну таку собі мініоперацію: "Дивіться, тут всі готові до миру, окрім України. Бог з ним, що на них напали, що це їх вбивають і так далі. Хай вони все ж таки зупиняться, не чинять спротив", – висловився Подоляк.

На його думку, такі заяви лунають для того, щоб Україна припинила спротив ворогу:

"Тобто ці всі слова – це про те, щоб Україна зупинила спротив, а Росія буде повзуче захоплювати якусь територію чи буде атакувати далі ракетами".

Радник керівника ОП також акцентував, що "ніхто не уповноважував Угорщину на певні посередницькі місії".

Нагадаємо, напередодні Орбан заявив, що начебто запропонував "різдвяне перемир'я". Він стверджував, що Росія погодилась, а Україна – ні.

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