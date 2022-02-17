Ризик військової агресії РФ зберігається: Шольц і Байден поспілкувалися про Україну

Ризик військової агресії РФ зберігається: Шольц і Байден поспілкувалися про Україну

Значного відведення російських військ поки що не спостерігається.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц телефоном поспілкувався з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, - пише Укрінформ.

Шольц і Байден обмінялися думками щодо ситуації в Україні та навколо неї. Співрозмовники погодилися, що ситуація в регіоні залишається надзвичайно серйозною з огляду на нарощування російських військ поблизу України.

"Ризик військової агресії РФ проти України зберігається, тож потрібен найвищий рівень пильності - значного відведення російських військ поки що не спостерігається", - розповів Гебештрайт про зміст розмови.

Також читайте Визнання ОРДЛО Росією стане політичною катастрофою — Шольц

За його словами, Шольц поділився з президентом США враженнями від останніх поїздок до Києва та Москви. При цьому обидва лідери вітали заяви президента Росії Путіна про те, що дипломатичні зусилля слід продовжувати.

Речник уряду ФРН зауважив, важливо вступити в конструктивний діалог з питань європейської безпеки, виконати Мінські домовленості та - за підтримки Німеччини і Франції - досягти прогресу в Нормандському форматі.

"Ключ до цього лежить у Москві. Росія має зробити реальні кроки для деескалації", - підкреслюється у повідомленні.

До того ж у Берліні й Вашингтоні вкотре підтвердили: в разі подальшої військової агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України Росію можуть очікувати надзвичайно серйозні наслідки.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі у Москві з російським президентом Володимиром Путіним назвав добрим знаком відведення до місць дислокації російських військовослужбовців після навчань.

Читайте також:

Шольц відвідав Москву - чи визнає Путін незалежність ОРДЛО | Новини світу