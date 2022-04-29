"Ризики дуже високі": Зеленський допустив припинення переговорів з Росією після звірств окупантів

"Ризики дуже високі": Зеленський допустив припинення переговорів з Росією після звірств окупантів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемовини з російською стороною, зокрема з президентом РФ Володимиром Путіним, можуть припинитися, якщо держава-агресорка продовжить свої звірства.

Російські окупанти у війні проти України залишають після себе одній й ті ж звірства на різних територіях.

Про це Зеленський розповів в інтер’ю польським ЗМІ.

"Тільки прямі перемовини (з Путіним – ред.) і прямі домовленості про щось будуть виконуватись. Це моє розуміння цього процесу. Але ризики, що вони повністю закриються – будь-які розмови, вони дуже високі. Саме через ті наслідки, які РФ залишає після себе", – розповів український президент.

Він зазначив, що російські військові скоюють одній й ті ж звірства на різних територіях України.

"Таке відчуття, що в них методичка по вбивству і вони однаково діють в тих чи інших територіях, які ми деокуповуємо. Однакові процеси, однакові формати катування, однакові наслідки", – розповів Зеленський.

Президент України поспілкувався з представниками польських ЗМІ

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що переговори Зеленського з Путіним відбудуться, коли будуть готові юридичні позиції.

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