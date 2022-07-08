"Ризики ми повинні бачити": Путін визнав, що санкції допекли, і закликав готуватися до нафтового ембарго

Президент Росії Володимир Путін несподівано визнав негативний вплив західних санкцій на економіку його країни. Тож диктатор закликав компанії РФ вже готуватися до нафтового ембарго.

Путін наголосив, що треба почуватися впевнено, "але ризики ми повинні бачити".

Про це повідомили на офіційному сайті Кремля.

"Я бачу, деякі колеги вже так дещо поверхнево починають ставитися до заходів, яких ми повинні вживати щодо усунення можливих загроз. Мовляв, наплювати на них, на ці санкції, пішли вони якнайдалі, все вже в минулому, ми з усім впоралися і почуваємося впевнено. Так, ми і повинні почуватися впевнено, але ризики ми повинні бачити", –заявив президент Росії.

Водночас він запевнив у зростанні виробництва нафти, сказавши, що від початку року рівень видобутку перевищив показник попереднього року на 3,5%. За словами Путіна, у зв'язку з цим РФ нарощуватиме інфраструктуру для експорту газу і нафти на Південь і Схід.

Очільник Кремля також зізнався, що видобуток газу в січні-травні скоротився на 2%. Диктатор водночас запевнив, що ситуація в російському паливно-енергетичному комплексі залишається стабільною.

Нагадаємо, 8 липня уряд Канади заборонив імпорт золота з Росії.

Путін заявив, що росіяни ще не починали серйозно воювати в Україні.

Читайте також: