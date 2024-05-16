Різка заява Зеленського: президент назвав винних у важкій ситуації на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в тому, що відбувається зараз із російським наступом на Харківщині, винен цілий світ.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю журналістам телеканалу ABC News під час свого візиту до Харкова.

Телеканал зазначає – ситуація в Україні настільки серйозна, що Зеленський був змушений скасувати заплановану поїздку до Іспанії та приїхати прямо до Харкова, "якому знову загрожує реальна небезпека через наступ Росії".

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"Ситуація дуже серйозна. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків", – сказав президент.

Як повідомляється, чітко він розумів, що затримка допомоги від США безпосередньо вплинула на війну та ситуацію вздовж північно-східного кордону. За словами Зеленського, за останні кілька днів сотні людей загинули або отримали поранення.

Журналісти запитали у президента, чи винна Америка в тому, що зараз відбувається в Харкові.

"Це вина всього світу. Вони дали можливість Путіну влаштувати окупацію. Але тепер світ може допомогти", – відповів глава держави.

Зауважимо, видання The Hill у своїй публікації зазначило, що великий наступ РФ на Харківщині створив одну з найзначніших проблем для ЗСУ від початку війни. Українські війська досі відчувають брак боєприпасів і виснаження, адже воюють на лінії фронту завдовжки 600 миль.

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