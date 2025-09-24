Різка зміна заяв Трампа: чому він повірив у перемогу України

Дональд Трамп / © Getty Images

Дональд Трамп, відомий своєю непередбачуваною риторикою, знову здивував аналітиків. Президент США, який раніше відкрито тиснув на Україну, щоб вона погодилася на територіальні поступки, тепер заявляє, що Україна цілком здатна повернути всі свої землі. Це кардинальна зміна позиції від людини, яка раіше виганяла президента Зеленського з Білого дому та проводила переговори з Путіним. Що ж спричинило такий несподіваний поворот?

Про це пише Sky News.

Військова та економічна стійкість України

Однією з ключових причин, ймовірно, є ситуація на фронті та економічна стійкість. Росія платить надзвичайно високу ціну за війну, як у людських ресурсах, так і у фінансовому плані. Навіть Трамп визнав, що Москва «має великі економічні труднощі».

Ця реальність підкріплює думку про те, що перемога України за підтримки Заходу є цілком реальною. Стійкість українців змінила сприйняття ситуації, і те, що здавалося неможливим, тепер виглядає досяжним, якщо союзники продовжать надавати підтримку.

Вплив союзників та внутрішня політика

Ще одним фактором є тиск з боку європейських союзників. Минулого місяця лідери з Європи прибули до Вашингтона, щоб закликати до обережності у відносинах з Путіним. Крім того, європейські члени НАТО суттєво збільшили допомогу Україні, що послабило риторику Трампа про те, що Америка несе надмірний фінансовий тягар.

Не менш важливим є і фактор внутрішньої політики США. Підхід Трампа до Росії викликав критику як з боку демократів, так і всередині Республіканської партії, а більш жорстка позиція щодо національної оборони може допомогти йому консолідувати підтримку.

Переговорна тактика

Не варто виключати, що зміна риторики є частиною переговорної тактики Трампа. Він відомий тим, що часто змінює свою позицію, щоб отримати перевагу. Розмови про компроміс могли бути стратегією, щоб змусити Україну і Росію сісти за стіл переговорів. Оскільки Росія не виявила готовності до компромісу, його розрахунки змістилися, і він знову перейшов до підтримки ідеї відновлення України.

Якою б не була причина його зміни поглядів, останні події демонструють, що Трамп зараз почувається безмежно впевненим.

Нагадаємо, за словами дипломата Роман Безсмертного президент США Дональд Трамп використовує гучні заяви для створення інформаційного шуму та приховування своєї бездіяльності.

Безсмертний вважає дивною позицію Трампа щодо того, що Європа купує російську нафту, оскільки насправді це роблять лише дві країни — Угорщина та Словаччина. За словами дипломата, перед виступом Трампа на Генасамблеї ООН міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не відмовиться від російської нафти, при цьому як Сіярто, так і прем’єр-міністр Орбан, використовують позицію Трампа як прикриття.

Дипломат також нагадав, що ще 8 листопада 2024 року, після оголошення перемоги Трампа, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала йому поставки скрапленого газу на суму понад 400 мільярдів, але Трамп досі не дав відповіді. Безсмертний підкреслив, що деякі країни, зокрема Нідерланди, Франція та Бельгія, продовжують імпортувати газ, очікуючи на його реакцію.

На думку дипломата, Трамп робить гучні заяви, щоб виправдати свою бездіяльність. Єдиним результатом, за словами Безсмертного, стало лише погодження на окремі позиції 19-го пакету європейських санкцій проти РФ, при цьому Трамп не приєднався до 18-го пакету.