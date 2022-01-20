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Різкі заяви Байдена та спроби запобігти російській агресії. П'ять новин, які ви могли проспати

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Різкі заяви Байдена та спроби запобігти російській агресії. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Президент США Джо Байден вважає, що Україні навряд чи вдасться найближчим часом приєднатися до НАТО, адже для цього потрібно виконати низку умов. Читати далі –>
  • Американський президент Джо Байден вважає, що вторгнення Росії в Україну мало б найсерйозніші наслідки для світу з часів Другої світової війни. Читати далі –>
  • Глава Білого дому допустив варіант організації нового саміту з президентом РФ Володимиром Путіним у зв'язку з нарощуванням російської агресії навколо України. Читати далі –>
  • Президент США Джо Байден вважає, що вторгнення Росії в Україну мало б найсерйозніші наслідки для світу з часів Другої світової війни. Читати далі –>
  • Будь-яке перетинання російськими військами кордону з Україною розглядатиметься Вашингтоном як вторгнення. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі. Читати далі –>

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