"Різне може бути" – Разумков висловився про свою можливу відставку

"Різне може бути" – Разумков висловився про свою можливу відставку

Разумков вкотре запевняє, що не тримається за керівну посаду в Раді.

Дмитро Разумков прокоментував можливості своєї відставки з посади голови Верховної Ради України. Політик каже, що йому подобається робота і він докладає зусилля для якісного виконання службових обов'язків.

Про це спікер Ради сказав під час брифінгу у понеділок, пише УНІАН.

"Мені моя робота подобається, і я сподіваюся, що я її достатньо якісно виконую. Принаймні, я в цьому плані працюю", - відповів Разумков на запитання щодо можливості його відставки.

Водночас спікер парламенту нагадав, що питання відставок виписане у Регламенті ВРУ, і якщо нардепи ініціюють цей процес, то за словами Разумкова, "обов'язково ми його пройдемо".

"А далі подивимося на його результат, різне може бути. Я за посаду не тримаюся, але працювати я точно буду", - підсумував він.

Крім того, Разумков додав, що станом на сьогодні немає жодної підстави для розпуску Верховної Ради України.

"Конституція України передбачає підстави для дострокового припинення повноважень Парламенту: протягом одного місяця не сформовано коаліцію, протягом 60-ти днів з дня відставки Кабінету Міністрів не сформований новий склад Уряду, або неможливо провести пленарне засідання впродовж 30-ти днів однієї чергової сесії. Станом на сьогодні жодна з цих підстав не може бути причиною для розпуску парламенту", - заявив він.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував чутки про начебто його призначення на місце спікера парламенту Дмитра Разумкова. Він заявив, що таку інформацію поширює той, хто в ній зацікавлений, і своєю посадою він цілком задоволений. Водночас через поширення цих чуток зі Стефанчука зняли деякі повноваження.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Дмитро Разумков допустив відставки в уряді цієї осені. На його думку, деякі міністри можуть піти з посади за власним бажанням, інші - у "добровільно-примусовому форматі".

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