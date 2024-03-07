Між Чехією та Словаччиною виник конфлікт через розбіжності у поглядах Фіали і Фіцо: деталі

Між Чехією та Словаччиною виник конфлікт через розбіжності у поглядах стосовно війни агресорки Росії проти України. Зокрема, Прага скасувала чергове спільне з Братиславою засідання кабінетів міністрів.

Про це повідомляють Politico та ВВС.

Зазначається, що такі засідання проводяться регулярно. Саме тому це скасування дуже незвичайне для двох країн із надзвичайно тісними взаєминами. Слід зауважити, що однією з причин стала зустріч словацького міністра закордонних справ Юрая Бланара на полях дипломатичного саміту в Анталії з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим.

Втім, Politico пише, що відносини між Братиславою і Прагою стали холодними, коли проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повернувся до влади. Зокрема, він пообіцяв припинити військову допомогу Україні та закликав Київ поступитися Москві територією задля припинення війни. Тим часом Чехія закликає партнерів до того, щоб забезпечити Україну всією необхідною їй зброєю та заявляє про необхідність повного виведення російських військ з країни.

Позиція Чехії

"Ми не вважаємо за доцільне проводити міжурядові консультації з урядом Словаччини в найближчі тижні або місяці. Ми вирішили перенести заплановану зустріч, про що вже повідомили словацьку сторону", - заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

За його словами, співпраця зі Словаччиною є важливою, але "не можна ігнорувати принципові розбіжності в ключових питаннях зовнішньополітичної тематики". Фіала зауважив, що уряд його колеги - прем'єра Роберта Фіцо - має позицію щодо війни проти України, яка несумісна з точкою зору західного світу.

"Останніх крапель було більше. Ми ясно даємо зрозуміти, що стоїмо на боці Заходу. Роберт Фіцо бачить це зовсім по-іншому", - наголосив політик.

Позиція Словаччини

Своєю чергою, його словацький колега Роберт Фіцо заявив, що Словаччина є суверенною країною, яка проводить "суверенну зовнішню політику", взаємодіючи "з усіма чотирма кутами земної кулі", а рішення Праги не вплине на це жодним чином.

"Ми відзначаємо, що уряд Чехії вирішив загрожувати їм лише тому, що він зацікавлений у підтримці війни в Україні, тоді як уряд Словаччини відкрито говорить про мир", - заявив Фіцо.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив Фіцо у "проросійській риториці" щодо військової допомоги Україні. Зокрема, словацький прем'єр заявив, що військова допомога для України "продовжила дворічну війну" і що Європейський Союз замість цього повинен сприяти переговорам про припинення конфлікту.

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