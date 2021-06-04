РНБО розглянула на новому засіданні 8 питань, одне відправили на доопрацювання: Данілов розповів деталі

Два питання розглядали в режимі "таємно".

Рада національної безпеки і оборони зібралася сьогодні, 4 червня, на чергове засідання. Члени РНБО розглядали вісім питань, із них два - в режимі "таємно".

Про це доповів секретар РНБО Олексій Данілов після засідання.

"Щойно закінчилося засідання РНБО, на якому розглядалося 8 питань. Перше - це безпекова ситуація на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, а також Херсонської, Одеської, Запорізької, Миколаївської та Донецькій областях. Питання розглядалося в режимі "таємно". Йдеться про доручення президента, яке він дав 27 квітня, перебуваючи в Херсоні: відпрацювати, зробити додаткові ситуації щодо безпеки саме на цих територіях", - сказав Данілов.

Друге питання, за його словами, стосувалося невідкладних заходів щодо поглиблення інтеграції України до організації Південно-Атлантичного договору. Це питання ухвалено одноголосно, його розглядали теж в режимі "таємно".

Третя питання - звіт щодо результатів проведення огляду загальнодержавної боротьби з тероризмом.

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"Ми перебуваємо в край складній ситуації, доповідь мав заступник керівника СБУ генерал Баранецький, звіт - те, що стосується боротьби з тероризмом, був затверджений", - сказав Данілов.

Четверте питання - удосконалення мережі інституційних центрів та цифрової трансформації у сфері національної безпеки та оборони. Саме те, що стосується Кабміну, ОДА.

"Розширення тих центрів, які сьогодні є в секторі безпеки і оборони. До них долучаються інституційні центри, які будуть в мережі Кабміну. І це буде єдина система з управління безпеки на всій території України", - додав секретар РНБО.

П'яте питання - розвиток авіабудівельної галузі. Шосте питання - про стан водних ресурсів і забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України. Але, це питання зняли з порядку денного і відправили на доопрацювання.

"Доповідав пан Шліхта (керівник Держводагентства). Питання жваво обговорювали, з урахуванням того, що Володимир Олександрович (Зеленський) залишився незадоволений підготовкою цього питання, не всі проблемні питання були визначені на цьому порядку денному щодо цього питання. Було ухвалене рішення це питання долучити на наступне засідання. Мова йде про те, що ми з вами маємо знати, яку воду вживаємо, що від цього є з нашим населенням, що після цього відбувається і головне - розуміти, куди після використання відправляється вода", - висловився Данілов.

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Данілов додав, що у водному питанні увагу звертали на "регіон Кривбасу, на південні регіони, де треба зараз треба приділяти дуже багато уваги". Передусім, йдеться про якість питної води та забезпечення сільського господарства та промисловості.

Розглядалося питання про направлення національного персоналу для участі України в місії ООН зі стабілізації Демократичної Республіки Конго.

"Там є наш контингент, зараз він буде збільшуватися, не значно. Питання ухвалено одноголосно", - додав він.

Крім того, був звіт голови МЗС Арсена Авакова щодо результатів реалізації РНБО від 14 травня 2021 року "Про застосування персональних санкцій".

"Те, що журналісти охрестили "санкції до злодіїв у законі" й іноземних "кримінальних авторитетів", - пояснив секретар Радбезу.

Також було питання, яке пов'язане із тим, як особи потрапляють до санкційних списків. Крім того, було дано доручення на найближчі засідання РНБО отримати звіт керівника Держгеонадр України щодо надр. І є доручення президента - отримати звіт щодо боротьби з контрабандою, а саме, як вплинули рішення на РНБО на боротьбу з нею.

"Наступне питання в порядку денному, яке було - стосовно виконання протокольного рішення від 14 травня 2021 року щодо необхідності врегулювання питання використання об'єктів державної власності. Мова йшла про Кончу-Заспу, про Пущу-Водицю. Ми отримали перший звіт з цього питання і можемо доповісти, що перші 20 осіб зараз знаходяться в процедурі залишення своїх маєтків", - сказав Данілов.

Також обговорювали доручення президента щодо того, хто із громадян України є під санкціями США, що це за громадяни і чому вони там опинилися.

"У США є декілька інституцій, які вводять безпосередньо санкції стосовно громадян інших країн, одне з них - це Мінфін. Наразі під санкціями Мінфіну перебуває 130 громадян України. Перевіряється МВС, коли вони стали громадянами України, які в них є для цього підстави й документи. Крім того, є окремий список, ще чотири громадяни, які за іншою інституцію, від Госдепу, отримали санкції. Наразі під санкціями США - 134 громадяни України. Ми доручили СБУ, Кабміну, Службі зовнішньої розвідки по кожному з них перевірити усю інформацію, на підставі чого вони отримали санкції від США для ухвалення відповідних рішень за необхідності на наступних засіданнях РНБО", - підсумував Олексій Данілов.

Йшлося на РНБО 4 червня і про так званий "закон про олігархів".

Як повідомлялося, 15 травня РНБО ухвалила нові санкції проти майже 700 осіб – "злодіїв у законі" та іноземних "кримінальних авторитетів". Санкції, застосовані до злодіїв у законі, зокрема, це блокування активів, заборона в’їзду на територію України, відмова в наданні або скасування візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, дозволу на імміграції.

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