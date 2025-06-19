РНБО викрила інформаційну гру Путіна: що задумав кремлівський диктатор

Путін та Трамп

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Після заяв Дональда Трампа про війну в Україні президент РФ Володимир Путін заговорив про нібито готовність до миру. Втім, на думку українських експертів, за цими словами не стоїть жодних реальних дій.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, Росія вкотре намагається перекласти відповідальність за розв’язану війну на Україну, використовуючи для цього чергову інформаційну операцію.

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«Спроба Путіна перекидати „миротворчий“ м’яч — це виключно тактика відбілювання власних злочинів. Фронт не зупиняється, ворог продовжує завдавати ударів, і жодних ознак справжньої готовності до миру немає», — наголосив Коваленко.

У ЦПД нагадали, що Україна ще в березні погоджувалась на припинення вогню, але саме Росія відмовилась від перемовин. Попри публічні заяви про мир, РФ продовжує атакувати з повітря й обстрілювати цивільну інфраструктуру. Лише за останні дні були зафіксовані масовані обстріли Києва, Харкова та інших міст.

Пропаганда Кремля працює на повну, і її основна ціль — західна аудиторія. Там намагаються просунути наратив про «миролюбного» Путіна. Але це — суцільна брехня, за якою ховаються нові злочини.

В РНБО закликають міжнародну спільноту не вестися на інформаційні маніпуляції та судити за діями, а не словами.

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Нагадаємо, поки увага світової спільноти зосереджена на конфлікті на Близькому Сході, Росія продовжує активно наступати на українські позиції. Київ виявився під тиском як на фронті, так і в дипломатичному полі.

Президенту Володимиру Зеленському не вдалося зустрітися з Дональдом Трампом на саміті G7 у Канаді, де планували обговорити нові санкції проти РФ і додаткову військову допомогу. Глава США достроково залишив захід через загострення ситуації на Близькому Сході, долучивши до переговорів між Ізраїлем та Іраном і самого Володимира Путіна.

Такий крок сприймається як демонстративне ігнорування українських інтересів, попри те, що країна понад три роки веде оборонну війну. До того ж Трамп утримався від підтримки нових санкцій проти РФ і закликав повернути Росію до складу G8.