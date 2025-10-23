Роберт Де Ніро виступив із гучною заявою про Трампа: що сказав

Роберт Де Ніро / © Associated Press

Відомий голлівудський актор Роберт Де Ніро виступив із гострою критикою на адресу Дональда Трампа, називаючи його «інвазивним видом» та «чужинцем», що має намір «завдати шкоди» країні.

Про це він розповів в в інтерв’ю MSNBC, передає Новини.Live.

Де Ніро, підтримуючи раніше протести проти Трампа «Без королів» (No Kings), наголошував на необхідності громадського опору.

«Політики визнають це: або зіткнутися з гнівом Трампа, або з гнівом народу — і вони повинні більше боятися гніву народу», — заявив тоді актор.

Актор особливо гостро оцінив особистісні якості політика, називаючи його «істотою», що не володіє людськими почуттями та емпатією.

«Він [Трамп] — інвазивний вид… істота, яка не розуміє нічого про людство, про людей. У нього немає емпатії. Не знаю, хто чи що він, але він чужий і хоче нашкодити цій країні. Це щось глибоко психологічне в ньому. Він хоче завдавати болю людям, він хоче нашкодити цій країні. Йому байдуже», — підкреслив Де Ніро.

Крім того, Де Ніро критикував тих, хто оточує Трампа, звинувачуючи їх у боягузтві та потуранні його діям.

«Я не розумію людей в його кабінеті, деяких, як Рубіо, — як вони можуть жити з собою після того, що дозволили йому зробити? Не встали, навіть не вийшли, коли вперше зустрічали [Президента України] Зеленського… Рубіо дивився в камеру. Якби мав яйця, він би вийшов», — додав Роберт Де Ніро.

