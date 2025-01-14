Роберт Фіцо відмовився від візиту до Києва – віцеспікер парламенту Словаччини

Раніше словацький прем'єр запропонував провести зустріч із Зеленським на території Словаччини.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Київ для обговорення питання транзиту російського газу через українську територію.

Про це заявив віце-спікер парламенту Словаччини у коментарі російським ЗМІ.

Нагадаємо, що у понеділок Фіцо запропонував провести зустріч із Зеленським на території Словаччини поблизу кордону з Україною, щоб обговорити припинення транзиту російського газу.

"Я не маю наміру ще більше нагнітати напруженість. Хочу повністю зосередитися на врегулюванні ситуації, пов'язаної із припиненням транзиту газу", – заявив політик.

У відповідь Зеленський запросив прем’єра до Києва, запропонувавши зустріч у п’ятницю.

"Добре. Приїжджай до Києва у п'ятницю", – написав він .